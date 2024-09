Mazón flexibilitzarà la llei urbanística per a deixar en mans dels promotors la iniciativa dels nous desenvolupaments

Els desenvolupaments urbanístics tornaran a estar en mans dels promotors a la Comunitat Valenciana. Almenys aquesta és una de les novetats que pretén introduir el Govern valencià amb la reforma de llei urbanística que va anunciar dimecres el president Carlos Mazón durant el debat de política general. El dirigent valencià, del PP, ha defensat que es necessita una legislació “més simple, més clara i amb més protecció” per a “construir més habitatges, crear més indústria i dinamitzar l’activitat econòmica”.

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori obri dimecres el període de consulta prèvia per a recaptar suggeriments amb l’objectiu de “simplificar tràmits, eliminar càrregues administratives i superar incoherències” de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup), la legislació actualment vigent, aprovada per l’executiu del Pacte Botànic. Mazón ja ha emprés modificacions puntuals de les normes territorials mitjançant decrets, com el Pla Simplifica, encara en tramitació.

Sobre la reforma, fonts del departament que dirigeix Vicente Martínez Mus van explicar la línia en què aniran els canvis, enfocats a dotar de més protagonisme la iniciativa privada. En concret, algunes qüestions que podrien estudiar-se i, si escau, incorporar-se en l’avantprojecte són, per exemple, “en matèria de planejament, la possibilitat de regular de manera més clara la participació de la iniciativa privada en la formulació de proposta en aquest àmbit” i també, “una nova regulació del procediment d’aprovació dels plans urbanístics, la flexibilització del planejament o la regulació específica de l’emissió dels informes sectorials en aquesta matèria”.

D’altra banda, quant a urbanisme, “es podria afavorir la gestió indirecta dels programes d’actuació integrada (PAI), sense que haja de justificar-se la no procedència de la gestió directa, així com estudiar possibles noves modalitats de sistemes d’execució del planejament, com el d’expropiació per concessionari, a més d’agilitzar la tramitació de l’atorgament de les llicències d’obra”.

Així mateix, “pel que fa al sòl no urbanitzable, s’estudiarà la reconsideració de l’actual regulació de les declaracions d’interés comunitari, així com de mesures per a agilitzar el procediment”. I també s’analitzaran “les mesures per a afavorir la implantació d’activitats terciàries i d’oci recreatives en el sòl no urbanitzable”.

Finalment, van comentar que “es podran revisar els processos de regularització de construccions il·legals, estudiant la possibilitat d’instrumentar determinats supòsits mitjançant projectes d’obra i amb un possible replantejament de l’actual regulació, i implementar mesures que afavorisquen els municipis amb risc de despoblament, caracteritzats en general per ser més vulnerables”.

El Consell de Mazón ja va aprovar el desembre passat una reforma de la Lotup, que va eliminar l’obligatorietat de la consulta prèvia en la presentació dels anomenats projectes estratègics, les grans inversions industrials, urbanístiques o d’oci que vulguen instal·lar-se en sòl valencià. L’executiu autonòmic decidirà “cas per cas” si ha de fer-se la consulta pública prèvia o no, en “els termes previstos” en la legislació, amb l’objectiu d’“acurtar i agilitzar terminis”. També s’avança en la modificació de la Llei de costes i en el Pativel en la mateixa línia: facilitar l’activitat econòmica.