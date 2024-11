Mazón intenta reescriure la seua agenda de les hores clau del dia de la DANA

Les versions contradictòries que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va donant sobre la gestió política de la DANA tenen molt preocupat el seu equip de comunicació, el Partit Popular valencià i el seu Govern. El president, que va arrancar els primers dies de la catàstrofe, en què han mort més de 200 persones, treballant braç a braç amb el Govern i agraint la seua ajuda, ha acabat responsabilitzant de la falta d’informació i del retard en la resposta la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l’Aemet. Per a intentar imposar el relat, mentre tracta de capejar com pot la logística d’una veritable catàstrofe humanitària, el PP i Presidència de la Generalitat han posat en marxa tota una sèrie de mecanismes per a intentar reescriure l’agenda del que va passar el fatídic 29 d’octubre de 2024. Des d’argumentaris desplegats per tots els càrrecs públics del partit fins a entrevistes en mitjans nacionals afins. De fet, des que va esdevindre la tragèdia, el president ha anat desactivant la seua agenda pública, no ha atés els periodistes i no ha donat entrevistes ni a la televisió pública espanyola ni a la valenciana. Per part seua, 13 TV va tindre una bona estona el president contestant les seues preguntes.

Tal com ha passat en altres tragèdies en què s’han vist embolicades administracions dirigides pel PP, la imposició del relat i la reescriptura de la realitat s’han convertit en un objectiu prioritari. Va passar en la gestió de l’enfonsament del Prestige, després dels atemptats de l’11M i després de l’accident del metro de València el 2006. En aquella ocasió, la Generalitat va arribar a contractar una empresa externa per a preparar les compareixences dels càrrecs públics en la Comissió d’Investigació de les Corts Valencianes. Ara, els avisos de les emergències i què va fer cada institució s’intenta posar en qüestió.

Tal com ha contat eldiario.es, els fets del que va passar el dia de la DANA van ser així. El matí del dimarts 29 d’octubre, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va tindre un dia ple d’actes. A les 8.53, el president demanava en el seu compte d’X “prudència en carreteres” i “molta atenció a les indicacions de les autoritats”, amb un enllaç a l’avís d’Emergències. El dirigent valencià va presidir el ple del Consell a les 9, que, entre altres assumptes, va tractar el nomenament de Vicente Huet, un expert en festejos taurins i alcalde de Barxeta, com a responsable de Protecció Civil. Posteriorment, el cap del Consell va presidir l’acte de lliurament a la Generalitat de la certificació de l’estratègia de sostenibilitat turística per part d’Aenor, en el Palau de la Generalitat. Al migdia, es va traslladar a l’altra punta de la ciutat, a l’avinguda de Catalunya, a presentar l’estratègia de Salut Digital. I quasi a les 14, el cap de l’executiu autonòmic es va reunir amb patronal i sindicats per a abordar els pressupostos de la Generalitat del 2025 que estan a punt de presentar-se. A partir d’ací, la seua agenda està en blanc, fins que arriba al primer Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) al voltant de les 19.30. A les 20.12, amb Mazón presidint l’òrgan d’emergències, es va llançar l’SMS massiu a tota la població de la província de València.

Què va fer el president valencià en aquestes hores és una incògnita? El seu equip ha explicat a elDiario.es que durant les 17 i les 18.45, el president va estar treballant en el Palau de la Generalitat i puntualment informat del que passava en el Cecopi. Mazón no es va connectar per videoconferència a la reunió, com sí que van fer altres càrrecs públics. Abans va estar en un dinar. A mesura que passen els dies, el líder valencià ha anat traçant un itinerari sobre les decisions preses durant el temporal, ometent aquest parèntesi i contradient-se sobre si l’àpat que va tindre el dia de la DANA va ser privat o “de treball”.

El dissabte, 2 de novembre, el president havia anunciat que demanaria més mitjans a l’Estat en una reunió del Cecopi, però aquesta reunió es va retardar 8 hores perquè Mazón es va tancar amb el seu nucli dur. Després de finalitzar la trobada tancada amb els seus tres homes forts, Mazón va fer una declaració institucional en què va reclamar que els ministres es posaren a la disposició de cinc equips de treball que liderarien els seus consellers. El diumenge 3 de novembre es va produir la visita dels reis a Paiporta, al costat de Pedro Sánchez, amb els altercats agitats per l’extrema dreta, que va aprofitar la indignació de la major part dels ciutadans.

El dilluns 4 de novembre, l’estratègia del president va canviar. Fins a la data, havia comparegut en el centre d’Emergències per a informar dels efectes de la DANA i es limitava a la informació del desastre i evitar valoracions o confrontació polítiques. En una entrevista en la Cadena Cope, aquell dilluns, després dels altercats durant la visita dels reis a Paiporta, el líder popular va passar a l’atac i va culpar els organismes estatals. També va elaborar una sèrie d’explicacions plena d’inexactituds. Quan li van preguntar per les hores i la presa de decisions, Carlos Mazón va dir que és a “les set menys quart”, una hora i mitja abans que s’enviara l’alerta als mòbils dels valencians, que se li trasllada la gravetat de la situació amb el possible trencament de la presa de Forata. Immediatament, el president es va desplaçar al centre d’Emergències a l’Eliana. Les fonts presents en la reunió afirmen que es va retardar la presa de decisions perquè va caldre explicar algunes qüestions al president quan s’hi va incorporar presencialment.

En la mateixa entrevista de Cope i en una altra de posterior en Espejo Público, Mazón va apuntar que, una vegada demanada la intervenció de l’UME, els comandaments militars s’autogestionen. Així figura a més en l’argumentari del PP valencià a què ha tingut accés eldiario.es. Mazón va dir en l’entrevista: “Una vegada activada l’UME, ningú necessita que cap govern autonòmic demane més reforços, és el mateix comandament operatiu de l’UME que si necessita reforços avisa a Torrejón i s’incorporen”. El màxim responsable de l’UME va desmentir aquest matí mateix que els militars puguen operar sense autorització política. La Generalitat va demanar l’UME per a assistir la localitat d’Utiel, a les 15, en la quarta telefonada que va fer la delegada del Govern, Pilar Bernabé, a la consellera Pradas. Aquell dilluns, Mazón també va carregar contra la Confederació Hidrogràfica del Xúquer: el relat del Consell del PP és que el representant de l’entitat estatal no va traslladar bé la informació.

El dimarts 5 de novembre, una setmana després del temporal, elDiario.es va preguntar a l’equip del president valencià per un dinar privat que es va produir el dimarts, 29 d’octubre. El seu equip no va negar que es fera una trobada amb aquest caràcter. Aquest dia mateix, tal com va publicar aquest diari, el seu equip havia indicat que, la vesprada del dimarts, el president va estar en el Palau de la Generalitat “treballant i informat puntualment”. Aquest dimarts mateix 5 de novembre, no es va donar informació sobre la duració del dinar, però es va indicar que el president va tornar al Palau a treballar. Tots els actes previs, dels quals hi ha notes de premsa, estan en la seua agenda. El dinar, no. Els dinars mai ho estan, els de cap alt càrrec, llevat que siguen recepcions oficials. Per les lleis de transparència i bon govern, els alts càrrecs han d’informar si es reuneixen amb grups d’interés o lobbies, amb un registre que els identifica com a tals. La definició pot ser interpretable i la compleixen pocs alts càrrecs.

Aquest dijous, 7 de novembre, una televisió va preguntar al president per què va arribar tard a la reunió del Cecopi del dimarts 29. El president va dir que “va ser un dinar de treball i ja està” i que “estava comunicat personalment amb tot el que s’esdevenia”. Les fonts consultades per elDiario.es van confirmar que la consellera de Justícia va eixir en reiterades ocasions del primer Cecopi. Presidència de la Generalitat va insistir a aquest diari que és la consellera de Justícia qui està al comandament, i així ho indica la llei. És Salomé Pradas la que convoca l’òrgan i n’està al capdavant, assenyalen.

Els dies següents a la DANA, i de manera constant, la Generalitat ha insistit que es pren consciència del risc del temporal quan s’alerta del possible trencament de la presa de Forata, però hores abans ja s’ha emés una alerta per la rambla del Poio –barranc de Xiva–, el tsunami que arrasa l’Horta Sud i provoca la major part de les víctimes mortals de la DANA. Al matí, les televisions i les ràdios ja anaven informant de les inundacions i del temporal, amb programes en directe des de les zones afectades. A mitjan matí, al president li van preguntar en un directe d’À Punt sobre el temporal i llavors va llegir el comunicat de l’Aemet, en què va assegurar que el temporal remetria a la vesprada.

La rambla del Poio va tindre una crescuda espectacular a partir de les 17, però en el Cecopi el focus va continuar en el riu Magre, que s’havia desbordat a Utiel, i en la presa de Forata, que conté aquest cabal. Fonts de la Generalitat insisteixen que el responsable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer dona informació contradictòria sobre els cabals. Cap a les 20, el secretari d’estat de Medi Ambient, Hugo Morán, va telefonar des de Colòmbia a la consellera de Justícia per a posar-se a la seua disposició “davant la gravetat de la situació”. “Després d’aqiesta conversa telefònica i prèvia deliberació i acord en el si del Cecopi, (amb presència telemàtica de la Delegació del Govern, la CHJ, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i assistència presencial de la Generalitat, la Diputació de València i l’UME), es decideix enviar el missatge massiu a la població, que arriba a les 20.11”, apunten fonts de Presidència. Presidència indica que Morán “admet a Pradas que no pot assegurar-li que la presa de Forata puga aguantar i que hi ha un alt risc que es trenque”. El focus continua sobre la presa, encara que al matí el barranc que causaria els danys més greus ha augmentat considerablement el cabal, amb avisos emesos per Emergències, i ja havia arrasat Xiva.