Milers de valencians obligats a fer-se PCR per a viatjar a les Balears des del dijous per haver-se superar la incidència de 60 casos

Milers de valencians amb vacances programades a les illes Balears estan pendents aquests dies de les dades epidemiològiques per saber els requisits i la documentació que han d’aportar en els seus desplaçaments amb vaixell o amb avió davant l’augment de la incidència acumulada per cada 100.000 habitants que ha registrat en les últimes setmanes la Comunitat Valenciana, motivada per l’augment de la mobilitat a l’interior de la península.

I és que les exigències del Govern balear varien en funció dels contagis en la comunitat autònoma d’origen, tal com figura en el web habilitat.

Segons la informació de la pàgina esmentada, fins al 30 de juny hauran de passar un control sanitari les persones residents en comunitats o ciutats autònomes espanyoles amb una incidència acumulada a 14 dies superior a 60 casos per 100.000 habitants que pretenguen entrar a les illes Balears, per via aèria o marítima. Aquest control inclou la presentació d’una prova PCR o TMA feta en les 72 hores prèvies a l’arribada o un test ràpid d’antígens (PRAg) fet en les 48 hores prèvies.

La Comunitat Valenciana estava fins ara exempta pel fet de registrar una incidència acumulada inferior fins divendres passat, quan va registrar 55 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. No obstant això, dilluns va arribar a 75, superant aqueix llindar de 60 casos posat com a límit per l’executiu balear.

Fonts del Govern de les illes han informat a elDiario.es que dimecres han de revisar les restriccions i, per tant, la llista de les comunitats a què caldria exigir un control sanitari per a viatjar. Les mateixes fonts han assegurat que amb tota probabilitat es prorrogaran els requisits exigits fins ara amb el límit fixat en 60 contagis i, per tant, que els valencians hagen de viatjar amb una prova diagnòstica a partir del dijous 1 de juliol.

El que sí que ha endurit l’executiu balear són les restriccions per a viatjar en grup. En concret, només es podran organitzar, reservar i vendre viatges organitzats a les illes Balears a grups de més de vint persones si l’organitzador inclou un responsable de grup i els integrants acrediten, mitjançant un document oficial una PCR negativa feta en les 48 hores anteriors a l’accés a les illes, haver rebut la pauta completa de vacunació dins dels 8 mesos previs al desplaçament, o que acrediten amb un certificat mèdic que han passat la malaltia fa menys de 6 mesos.

La Comunitat Valenciana va reportar dilluns 965 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens detectats en les últimes 48 hores, que situen la xifra total de positius en 400.962 persones.

El 52% dels contagis corresponen a joves entre 15 i 29 anys. En concret, el 29% dels positius són d’edats compreses entre els 20 i 29 anys, mentre que el 23% es localitza entre els 15 i els 19 anys. El 13% dels casos són entre els 30 i els 39 anys, mentre que el 14% correspon a la franja d’edat entre els 40 i els 49.

“La relaxació de les mesures de prevenció va lligada a l’augment de la interacció social en grups més grans de persones. És el que està provocant l’increment de casos que estem observant”, ha reiterat Herme Vanaclocha, sotsdirectora d’epidemiologia de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

D’altra banda, no s’han registrat decessos per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia es manté en 7.450: 807 a la província de Castelló, 2.844 en la d’Alacant i 3.799 en la de València.

Els hospitals valencians tenen 126 persones ingressades (onze més que divendres passat), de les quals 14 romanen en cures intensives (tres menys): 12 a la província de Castelló, un pacient en UCI; 19 a la província d’Alacant, tres d’ells en l’UCI; i 95 a la província de València, 10 d’ells en UCI. Els pacients COVID suposen l’1,12% de les places hospitalàries i l’1,41% dels llits en cures intensives.