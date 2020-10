Multes de fins a 30.000 euros per als responsables de les festes que van provocar el tancament de la Universitat Politècnica de València

La consellera de Justícia del Govern valencià, Gabriela Bravo, ha informat aquest dimarts del resultat de la investigació policial iniciada com a conseqüència de la festa que es va celebrar en el col·legi major Galileu Galilei i que va causar el major brot de coronavirus detectat fins ara a la Comunitat Valenciana amb 168 positius, així com la suspensió de les classes presencials per als 25.000 alumnes del campus de Vera de la Universitat Politècnica fins a aquest dilluns 19 d'octubre.

Bravo ha comentat que Justícia va obrir una investigació en el marc de la regulació prevista sobre el compliment de les mesures de la COVID-19 per a determinar els fets ocorreguts i les responsabilitats, així com les possibles sancions. La investigació va arrancar el 6 d'octubre i es va prolongar fins al 16. En aquests dies s'ha recopilat material audiovisual i s'ha determinat la identitat de molts participants.

A més, s'ha pres declaració al director del centre, recepcionistes i membres del consell col·legial, òrgan que s'encarrega de proposar activitats lúdiques que desenvolupa col·legi. També a personal de manteniment i de la Universitat Politècnica.

Segons l'informe elaborat per la Policia Autonòmica, es constata que el 26 de setembre a la vesprada es va desenvolupar una festa al terrat del col·legi major de la qual dona avís un resident al recepcionista a les 20.00 hores, qui la dissol a les 21.00 hores.

Posteriorment, novament residents donen avís a la Policia Nacional a la 01.00 hores d'una altra festa en una habitació, en la qual els agents identifiquen a 22 persones. Entre les 03.00 i les 04.00 hores de la matinada es dona avís per part dels residents al mateix cos policial d'una altra festa en una altra habitació i en la qual s'identifica a sis persones. En cap de les tres festes es van complir les mesures de seguretat quant a distància social i ús de màscara.

Com a conseqüència de la investigació, la Policia Autonòmica proposa multes d'entre 600 i 30.000 euros per una infracció greu als 28 assistents identificats en les festes, als responsables del col·legi major per no garantir la seguretat en les seues instal·lacions, als recepcionistes per no impedir la celebració de les festes i als membres del consell col·legial, organitzador de la festa en el terrat (encara que al·leguen que la festa es va desconvocar el mateix dia).

Una vegada elaborat l'informe policial, la Conselleria obrirà el procediment sancionador en el qual es donarà audiència a les parts implicades i es determinaran les sancions definitives. La investigació segueix oberta per a identificar a la resta de participants de la festa en el terrat, mig centenar de persones segons els agents.