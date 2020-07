La multimilionària contracta de fems de Torrevella, que va portar a la presó un alcalde, de nou en el punt de mira

Si alguna cosa caracteritza el negoci dels fems al Baix Segura és que fa pudor especialment. Ja siga pel pretés tripijoc del contracte de neteja d’Oriola, del qual han sigut absolts els 34 acusats de la peça separada del cas Brugal per la nul·litat de les escoltes i que ha sigut recorreguda aquesta setmana per Anticorrupció, com pels antecedents a Torrevella, on l’adjudicació irregular de la contracta va acabar amb l’alcalde popular Pedro Hernández Mateo entre reixes, les ombres de sospita continuen en aquesta comarca.

Precisament a Torrevella s’obriran en els pròxims dies els sobres amb les ofertes tècniques i econòmiques de les cinc empreses presentades en un procés de licitació carregat de polèmica, que té paral·lelismes, salvant les distàncies, amb el cas de corrupció d’Hernández Mateo. Llavors va guanyar Acciona, empresa que continua fent la recollida de residus, ara sense contracte, i que s’hi ha tornat a presentar, a més d’Urbaser i les unions temporals d’empreses VSM (Valora) i STV; FCC (Ferrovial) i OHL; i Actúa amb 3RS Gestión, UTE murciana aquesta última que n’eixirà guanyadora segons vaticinen l’oposició i algunes mercantils consultades.

En el procés judicial que va arrancar el 2007 arran d’una denúncia dels Verds, va quedar demostrat que l’alcalde i també diputat autonòmic tenia un “pla preconcebut” per a adjudicar a Acciona el servei municipal de fems que va començar a operar el 2004. Per fer-ho, es va valdre primerament d’informes externs encarregats a despatxos d’advocats que tenien relació amb els beneficiaris de l’adjudicació per a eludir els informes tècnics contraris, així com d’una mesa de contractació creada ad hoc per assegurar-se el vot favorable.

En l’actualitat, l’alcalde Eduardo Dolón, també del PP, ha recorregut a una empresa externa per redactar el plec de condicions de la nova contracta, en lloc de comptar amb els tècnics municipals, que ja havien assenyalat que podrien redactar el document en menys de dos mesos sense haver de gastar-se el municipi els 5.000 euros que ha costat l’encàrrec.

“És una barbaritat haver encarregat a una empresa externa elaborar un plec de condicions en 15 dies només per a una ciutat com Torrevella”, critica el portaveu d’una de les cinc ofertes que s’han presentat a concurs. “Estan anant massa ràpid”, afig visiblement enfadat. Però, malgrat que el consistori havia argumentat que el procés seria més ràpid i àgil amb la contractació del plec a l’estudi d’enginyeria Mediurb, al final ha passat quasi mig any fins que el govern de Dolón anunciara a mitjan maig que treia a licitació la contractació del servei de recollida de residus i neteja.

L’oposició (PSOE, Compromís Municipal i Sueña) també ha qüestionat l’últim moviment de l’alcalde avançat pel diari Información: col·locar l’exinterventor de l’Ajuntament de Torrevella –que havia signat la denúncia del primer edil contra dos dels habilitats nacionals (la secretària i l’oficiala major) i un tècnic per signar un informe que rebutjava que el plec dels fems fora encarregat a una empresa externa– com a director de l’assessoria jurídica del consistori amb un sou de 100.000 euros anuals bruts. “Tot això és molt estrany”, lamenta un dels empresaris que aspira a aconseguir la contracta. “Posant Jesús López com a cap de l’assessoria jurídica col·loquen un personal de confiança en un lloc que pot ser utilitzat per a donar forma legal a la contracta”, denuncia.

D’aquesta manera, el regidor i diputat provincial Dolón, com ja va fer en el seu moment Hernández Mateo, ha confeccionat una mesa de contractació a la carta per a decidir el concurs dels fems, valorat en 466 milions d’euros per a 15 anys, la contracta més gran de la seua història. Per fer-ho, s’ha valgut de López, que, abans de deixar el seu càrrec d’interventor, va autoritzar la designació de tres directors generals perquè passaren a formar part d’aquesta mesa, en substitució dels caps de departament. Segons el PSOE, almenys dos d’ells pertanyen a l’esfera del PP.

Havent quedat en fora de joc la secretària general del ple i l’oficiala major per la denúncia de l’alcalde per preteses irregularitats en l’assumpció de les seues funcions i retribucions arran d’un informe de Jesús López, aquest ha hagut d’anar a declarar com a testimoni al jutjat per un altre cas pendent, propiciat per Compromís Municipal i el PSOE en sospitar irregularitats en l’anomenat Pla de Xoc de neteja per a aquest estiu anunciat pel PP. La Fiscalia Anticorrupció està investigant una actuació sense contracte, malgrat que té un cost de 120.000 euros.

25 milions anuals

La contracta del fem preveu un augment de deu milions d’euros l’any respecte de l’actual servei durant els quinze anys que té de duració (sense pròrrogues). És a dir, de quasi onze a quasi 26 milions cada exercici. En total, 466 milions. “Suposarà un sobrecost a les arques municipals de més de 109,5 milions d’euros, i no tenen capacitat financera per a afrontar-lo”, ha denunciat Sueña Torrevieja.

“Els costos estan sobredimensionats si els comparem amb la contracta de neteja d’altres ciutats com Elx”, assenyala el PSOE. Els dubtes davant la partida pressupostària de la contracta, de les més altes que s’estan licitant en aquests moments a la Comunitat Valenciana, també se susciten entre les firmes que es presenten a concurs. “És que és una contracta molt ambiciosa, El que no entenem és d’on es trauran aquests deu milions a l’any”, es pregunten.

“L’equip de govern ens respon que a través de la plusvàlua”, afirmen Els Verds Compromís Municipal, “però no podran complir amb la partida de despeses ni bojos”. Per fer-ho, el govern del PP té previst aprovar el pressupost “més alt de la història de Torrevella”, 117 milions, que preveu que aquests 25 milions vagen destinats a la nova contracta de neteja.

De moment, els comptes nous hauran d’esperar pel fet d’haver suspés divendres el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d’Elx la convocatòria de ple extraordinari que dilluns preveia aprovar definitivament el pressupost. El jutge ha estimat la petició de mesures cautelaríssimes dels Verds, que entenien que s’havien “vulnerat frontalment” els seus drets fonamentals (i els de la ciutadania), es pot llegir en la interlocutòria, en l’accés a la informació i participació pública pel fet de tramitar-se durant l’estat d’alarma.

A aquest contratemps caldrà sumar, probablement, el recurs de les empreses que es queden fora de la contracta pública. “No tenim cap mena de dubte que això s’allargarà més en el temps”, assegura el grup dels Verds, formació que en el mandat anterior va intentar des del govern juntament amb altres forces d’esquerres municipalitzar el servei de fems, sense èxit.