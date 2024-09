Nou dels 12 condemnats a presó pel saqueig de 23 milions de la depuradora de Pinedo ja gaudeixen de llibertat

El 9 d’octubre de 2020, el Tribunal Suprem va confirmar la major part de les penes de presó per als condemnats pel saqueig de 23 milions d’euros de la depuradora de Pinedo (València) durant els anys 2006 a 2011. Les penes de presó van ser des d’un any i quatre mesos per a un dels tècnics, a 12 anys i mig que l’alt tribunal va imposar a l’exgerent de l’empresa pública Emarsa Esteban Cuesta com a principal responsable del frau. Menys de quatre anys després, entre reixes només queden tres dels principals acusats: Cuesta mateix, l’expresident de Emarsa i ex-vicepresident de la Diputació de València, Enrique Crespo, i el que va ser director financer Enrique Arnal. La resta ja gaudeixen del tercer grau o arrest domiciliari per bon comportament i després d’haver complit, almenys, un terç de la pena.

L’últim a eixir ha sigut José Juan Morenilla, exgerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), un dels dos alts càrrecs de la Generalitat que van ser necessaris per a muntar la trama corrupta d’Emarsa. *Morenilla va entrar el 16 de novembre de 2020 i va eixir el mes de maig passat després de complir tres anys i huit mesos en la presó de Picassent dels nou a què va ser condemnat. En aquests moments està en tercer grau CIS (centre d’inserció social), és a dir, que encara dormirà a la presó i no pot eixir abans de les 9 del matí. Fa poc, el que va ser mà dreta dels consellers del PP difunt Juan Cotino i José Ramón García Antón ha patit problemes de salut importants.

Sebastián García Martínez, àlies “Chanín”, va ser condemnat a 7 anys de presó. Va eixir el gener d’enguany després de complir tres anys i dos mesos de reclusió. Chanín va ser un dels cervells de la trama de despeses informàtiques dins de la causa Emarsa. Va decidir passar els seus anys a l’ombra en la presó de Terol, un dels centres més indulgents. A Terol també va estar l’empresari Enrique Sena, que va complir un terç dels sis anys a què va ser condemnat. En aquests moments està en règim obert. Les empreses d’aquest conegut emprenedor de l’Horta Sud van cobrar per serveis no fets, segons la sentència.

El germà d’Enrique Sena i també empresari, José Luis, també ha eixit de la presó. Per la gravetat dels fets en què va participar i no voler col·laborar amb la justícia, ha complit tres dels quatre anys a què va ser condemnat. No té la condicional, però està a casa amb polsera de seguiment per part de les autoritats penitenciàries. L’empresari Daniel Calzada, que va entrar a la presó perquè va ser detingut després de la sentència, també ha complit la seua pena.

Jorge Ignacio Roca Samper, el “facturer” que va ajudar la trama a desviar fins a 13 milions d’euros pel frau amb la comptabilització dels fangs que generava la depuradora va estar a la presó uns quants anys després de ser detingut a Moldàvia. Va estar escapolit dos anys i va ser detingut gràcies a la col·laboració de la Interpol. Fa poc, va ser condemnat a dos anys més de presó pel frau en l’IVA juntament amb Cuesta i Crespo.

L’única dona que va entrar a la presó per aquesta trama, Eva Marsal, va complir dos anys i mig a la presó de Tenerife. Parella d’Enrique Arnal, es va beneficiar amb viatges i altres béns del saqueig de la depuradora. Un altre dels condemnats que va passar per la presó de Picassent uns mesos i està a l’espera d’un recurs contra la sentència en el Tribunal Constitucional és Juan Carlos Gimeno. Va haver-hi altres condemnats a presó que no van arribar a entrar-hi per no complir la mínima o que van canviar per multes.

Continurn a la presó Enrique Crespo, que ha de complir un total de 15 anys. Deu per la sentència del Suprem, tres pel frau de l’IVA i dos per multa. En aquests moments ja està quasi quatre anys en el mòdul de Preventius de la presó de Picassent. Arnal, que ha de complir 10 anys i mig, també està pres a Picassent, en aquest cas en el mòdul de Penats.

Esteban Cuesta, el que més condemna va rebre, s’enfronta a 17,5 anys a l’ombra. Ja està quasi quatre anys i va triar la presó d’Albacete per a complir la pena, que no seran menys de huit anys.