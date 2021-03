Obertura de gimnasos fins a les 20.00 hores i d’interiors dels bars: la desescalada valenciana avança amb la incidència en risc baix

La Comunitat Valenciana fa un pas més en la seua desescalada prudent, amb l’entrada en vigor de les noves mesures anunciades dijous passat 4 de març pel president del Govern valencià, Ximo Puig, en un context favorable a causa de la baixa incidència acumulada que presenta el territori valencià.

Com va informar elDiario.es, la taxa d’incidència es va situar divendres passat 5 de març en 50,56 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies, la més baixa des del 10 d’agost (48,66). Encara que es queda a unes dècimes de situar-se per davall de 50, cosa que implica risc baix de contagi, tot apunta que dilluns es passarà a aquest escenari.

Així doncs, des de dilluns i fins al 12 d’abril les terrasses de l’hostaleria podran habilitar-se al 100% de la seua capacitat, amb manteniment de les distàncies de seguretat, els quatre comensals per taula, l’ús de màscares sempre que no es consumisca i l’horari de tancament a les 18.00 hores. A més, en els interiors les barres estaran tancades i s’haurà de garantir la ventilació.

Quant als gimnasos i els centres esportius, s’autoritzarà l’obertura fins a les 20.00 hores al 30% de l’aforament garantint també la ventilació, la distància de seguretat i l’ús de màscara.

Els titulars de les instal·lacions esportives hauran d’establir un sistema d’accés que evite l’acumulació de persones i un sistema de torns que permeta la pràctica de l’activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària.

Així mateix, s’haurà d’escometre una neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions, com a mínim dues vegades durant el dia, mentre que es netejarà i es desinfectarà el material utilitzat per les persones esportistes en acabar cada torn d’entrenament i al final de la jornada.

Es permet l’ús de vestuaris de les instal·lacions esportives, amb un aforament màxim permés d’un 30% respecte de l’aforament ordinari (o una persona usuària cada tres metres quadrats de superfície útil), i es podran utilitzar les dutxes quan siguen individuals i complint sempre el protocol establit a aquest efecte per part de la Conselleria de Sanitat.

També des de dilluns s’autoritza la recuperació de les activitats de ludoteques i d’oci educatiu en grups com a màxim de 10 persones i al 30% de l’aforament.

Finalment, s’augmenta l’aforament de les cerimònies i les celebracions a un 30% de l’aforament i en tot cas amb un màxim de 20 persones a l’aire lliure i de 15 en espais tancats.

La resta de les restriccions es mantenen com fins ara, tant les relacionades amb la prohibició de reunions entre no convivents en domicilis particulars, amb el toc de queda de 22.00 a 06.00 hores i amb el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana.