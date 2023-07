Un pacient d’una malaltia rara denúncia que l’hospital privatitzat d’Elx li va retirar el tractament de fisioteràpia

La siringomièlia és una patologia del sistema nerviós central que es caracteritza per la formació de cavitats plenes de líquid dins de la medul·la espinal. Els símptomes d’aquesta malaltia considerada ‘rara’ varien segons la ubicació i la grandària del quist o siringe, així com de la gravetat del mal nerviós que haja provocat: els més habituals són dolor crònic de coll, muscles, braços o esquena, feblesa muscular o entumiment.

Ramón Quevedo és un veí de la localitat alacantina de Crevillent de 74 anys a qui li van diagnosticar siringomièlia fa quasi tres dècades, el 1994. Des de llavors –i fins fa uns mesos–- ha estat tractant-se amb fisioteràpia per alleujar els símptomes d’una malaltia que no té cura, més enllà de la cirurgia. Segons explica Quevedo a elDiario.es, no va tindre problema amb el tractament fins fa uns anys, ja amb el centre sanitari privatitzat –Francisco Camps va inaugurar el 2010 el nou Hospital del Vinalopó, gestionat per Ribera Salud en virtut d’una concessió sanitària que acaba el 2025.

“Fa quatre anys em vaig trencar el fèmur i es va prolongar la rehabilitació per la recuperació de la fractura, però ja fa un temps em van retirar el tractament de fisioteràpia i el van reduir a TENS (estimulació nerviosa elèctrica transcutània o transcutaneous electrical nerve stimulation en anglés, que consisteix en l’aplicació de corrent elèctric a través d’elèctrodes de superfície, apegats sobre la pell, amb l’objectiu de tractar o eliminar el dolor) i a la pistola de massatges”, relata Ramón, que sosté que fa un mes li van donar una sèrie d’exercicis perquè els fera a casa: “Els metges em van dir que ja havia tocat sostre i que no podia millorar, i per això em retiraven la fisioteràpia, així que vaig decidir renunciar al tractament que em donaven i que crec que era insuficient, que només servia perquè perdérem el temps, ells i jo, ja que és una cosa que em podia aplicar jo a casa, sense necessitat d’anar a l’hospital”.

El problema, relata, és que els innombrables problemes físics que li ocasiona la siringomièlia només se li alleugen amb la fisioteràpia, per la qual cosa ho passava “molt malament”. “Sé que no tinc cura, i que si m’operaren tinc el risc de quedar-me molt pitjor, però el tractament de fisioteràpia sí que m’ajuda”, comenta Quevedo, que assenyala que actualment va a un professional en una clínica privada per a rebre les sessions que li neguen a l’Hospital del Vinalopó, amb un cost de 30 euros per sessió. “És una injustícia”, sentencia amb gran malestar: “Des que vaig canviar d’hospital, les coses van anar a pitjor, i clar que puc anar a una clínica privada, però jo soc un pensionista”.

Des de Ribera Salud confirmen que el pacient va sol·licitar l’alta voluntària: “Si vol reprendre el tractament, ha d’acudir al seu metge d’atenció primària i començar el circuit”. Segons reconeixen alguns experts, la fisioteràpia “també pot ser útil per a millorar la mobilitat, reduir el dolor i enfortir els músculs”.

Valorar cada cas individualment

La doctora Cristina Soriano, especialista en neurologia de l'Hospital General de Castelló, explicava a elDiario.es que la siringomièlia és una malaltia que produeix símptomes molt variables d'un pacient a un altre: “Hi ha des de casos asimptomàtics a uns altres amb pèrdua de força i alteracions de la sensibilitat. A vegades apareix dolor, però no sempre; que aparega o no dependrà de les estructures medul·lars afectades i també de si hi ha algun altre problema en la columna vertebral o en la base del crani associats a la siringomièlia”.

És a dir, apunta que el dolor “és un símptoma, però el seu tractament, mes allà de l'ús de medicació analgèsica, dependrà de quin siga l'origen d'aqueix dolor: rigidesa en els músculs, mal en les vies sensitives del dolor, lesió en estructures òssies…”.

En alguns casos la fisioteràpia, “el que habitualment diem rehabilitació, pot formar part del tractament, però en uns altres no; i que ho siga en un moment donat de l'evolució del pacient no vol dir que el vaja a ser en una altra fase de la malaltia”. En resum, alguns pacients amb siringomièlia poden beneficiar-se d'un tractament rehabilitador, “però cal valorar cada cas individualment”, conclou.

Paralització de les reversions

L’Hospital del Vinalopó, un centre públic de gestió privada que dona cobertura a la meitat de la població d’Elx i a municipis com Crevillent o Asp, entre altres localitats, acaba la concessió el 2025. El Botànic sempre es va marcar com a objectiu, des que la socialista Carmen Montón es va fer càrrec de la Conselleria de Sanitat el 2015, la recuperació de les concessions sanitàries privatitzades pels governs del Partit Popular.

No obstant això, com ja es va encarregar de recordar Ribera Salud al Govern autonòmic en funcions del PSPV, Compromís i Unides Podem pel que fa al procés de recuperació de la gestió de l’hospital de Dénia després del 28M, la victòria del Partit Popular en les urnes –i la seua arribada a la Generalitat gràcies a l’acord amb Vox– deixava en suspens els processos de reversió.