Papi Robles, la nova portaveu de Compromís en les Corts Valencianes per a la recta final de la legislatura

Compromís ja té una nova portaveu en les Corts Valencianes després de la renúncia de l’anterior síndic, Fran Ferri. Papi Robles, enginyera tècnica forestal de formació criada a Oriola, va ser nomenada per unanimitat després d’un debat intens en què van apuntar noms com la diputada Aitana Mas, d’Iniciativa, o la portaveu adjunta de la formació Mònica Àlvaro, del corrent Bloc i País de Més Compromís (l’antic Bloc).

El procés de relleu de Fran Ferri va causar profunds moviments interns en Compromís pel fet de no descartar-se el conseller d’Educació, Vicent Marzà, una via finalment avortada. A un any i mig de les pròximes eleccions autonòmiques, en què el Pacte del Botànic es juga la revàlida al capdavant de la Generalitat Valenciana després de dues legislatures, el lloc de portaveu és clau per la visibilitat mediàtica en el front parlamentari.

No obstant això, la primera setmana de Papi Robles no ha estat exempta de polèmica pel fet de no descartar la nova síndica Mónica Oltra com a candidata de Compromís a les eleccions autonòmiques, una aspiració d’alguns sectors que xoca amb el lideratge de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives que ha modelat Compromís i la seua projecció des dels seus inicis.

Robles, que en una entrevista en la revista El Temps s’emmarcava més aïna en un espai associatiu lligat a la CUP, s’ha caracteritzat en la seua trajectòria parlamentària per la defensa del territori i de l’horta, així com per la ferma oposició a l’ampliació del port de València. La seua projecció i experiència, en contrast amb la resta dels candidats al lloc de portaveu, ha sigut menor.

La nova síndica afronta un període pràcticament preelectoral en què Compromís haurà de marcar un perfil propi davant dels seus socis del Consell i afrontar la via de l’aliança entre Mónica Oltra i Yolanda Díaz per a les eleccions generals, no exempta de polèmica i noves tensions internes. I també l’oposició del PP valencià, amb el seu nou líder, Carlos Mazón, fora de la cambra autonòmica, d’un partit pràcticament desfet com Ciutadans i de l’extrema dreta de Vox.

Papi Robles ha sigut animadora juvenil i ha estat vinculada al moviment escoltista, encara que també al Consell de la Joventut, del qual ha sigut presidenta i tresorera. A més, també ha sigut secretària comarcal del Bloc de València i portaveu de Compromís a la ciutat (l’alcalde Joan Ribó va elogiar la seua vinculació amb l’urbs).

La nova síndica va agrair al grup parlamentari el suport i va defensar que “canvia la cara visible, però Compromís no canvia”. “Continuarem treballant en la mateixa línia que fins ara, ja que li queda molta vida a aquest [Pacte del] Botànic del qual aquest grup sempre ha sigut garant, i continuarà sent-ho”. Per davant, Papi Robles té un any i mig en què serà la cara visible de la formació en la cambra autonòmica.