La política d’habitatge públic de Mazón: venda en compte de lloguer, pisos més cars i els fons europeus en perill

La Generalitat anunciava dimecres la pròxima licitació de 555 habitatges protegits al llarg del territori valencià, unes actuacions emmarcades en el context del Pla Viu, anunciat el mes d’abril passat pel president Carlos Mazón i que preveia la construcció de 10.000 habitatges de protecció pública fins al 2027 per mitjà de la “mobilització” de sòl públic disponible i la “col·laboració publicoprivada”. D’aquests 10.000 nous habitatges protegits, 3.000 (les cinc primeres actuacions) corresponen a projectes heretats del Botànic i els altres 7.000 estarien situats en solars de titularitat municipal.

La diputada socialista María José Salvador ha criticat que la Generalitat Valenciana, en mans del PP després de la marxa de Vox, “ha decidit construir habitatges per a vendre’ls després, i no per a llogar-los, per la qual cosa s’enfronta a una més que hipotètica pèrdua de fons europeus pel fet de canviar el model social i apostar pel negoci, cosa que va en contra de la convocatòria d’ajudes comunitàries”. Amb aquesta decisió, Salvador sosté que el Consell de Carlos Mazón “s’aparta de la defensa de l’interés general i de garantir el dret a l’habitatge per als joves, perquè la venda és l’opció més avantatjosa per al promotor, però totalment perjudicial per a les persones amb dificultats per a accedir a un habitatge”.

A parer seu, el Govern autonòmic “viu alié a la realitat d’una bambolla immobiliària que ha disparat els preus”, al mateix temps que critica que no és capaç de posar solucions a la poca oferta residencial assequible per a joves i famílies amb pocs recursos. “Amb tot això s’evidencia el fracàs del Pla Viu de Mazón i es demostra que el seu objectiu no és garantir l’accés a l’habitatge, sinó impulsar el negoci, que és el que sempre ha mogut el PP en matèria d’habitatge”.

De la mateixa manera, Salvador critica que es deixe que “tota la responsabilitat” recaiga en el sector privat que, segons detallava, ha començat ja a deixar clar el seu “desinterés total” en aquesta iniciativa. “Aquesta setmana mateixa hem sabut que, per segona vegada, cap empresa constructora s’ha interessat en el projecte de condicionament de 121 habitatges de lloguer assequible en el PAI Censal de Castelló de la Plana, un poal d’aigua freda, o un bany de realitat, per a un govern que hauria d’haver previst aquest fracàs anunciat”.

El “desastre” de la política d’habitatge del Partit Popular es tradueix, segons la parlamentària del PSPV, en el fet que s’aposta per la compravenda en compte del lloguer social, cosa que “perjudica els ciutadans i beneficia els promotors”; aquest canvi en l’oferta (venda per lloguer) “fa perillar els fons europeus, que estaven condicionats a l’edificació de promocions de pisos en règim de lloguer”; i provoca un augment dels preus de fins al 40%, “el mòdul en algunes promocions passa de set euros i mig a deu euros i mig, cosa que acosta molt el preu de venda d’habitatge protegit als preus de l’habitatge lliure”. Sobre aquest tema, Salvador crida l’atenció sobre el fet que aquests increments s’han produït en localitats com València o Benidorm, “on el mercat està més tensat i hi ha més pressió immobiliària”.

La socialista insisteix que es “perverteix” l’esperit del pla d’habitatge, alhora que critica que Mazón anunciara un nou reglament per a habitatge protegit al maig de què encara no se sap res, “perquè els constructors consideren que el preu no és rendible”. Així doncs, insisteix que Mazón recupera la vella visió del Partit Popular, “pensar més en els promotors i els constructors que en els joves que tenen pràcticament impossible l’accés a un habitatge accessible; el PP ha canviat radicalment el paradigma i torna a plantejar l’habitatge, no com un dret, sinó com un negoci”.

María José Salvador censura que el Pla Viu “no ha començat realment, perquè els únics habitatges que han tret són els que van heretar del Botànic”, així com que el Consell de Mazón no haja convocat encara cap ajuda a l’habitatge, com el pla de rehabilitació Renhata. “Aquest és el desastre de les polítiques d’habitatge públic de Mazón”, conclou la diputada autonòmica.