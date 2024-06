El Govern valencià del PP i de Vox dispara fins a un 40% els preus de l’habitatge públic de lloguer

La Comunitat Valenciana va registrar el mes de maig un increment mensual de l’1,2% en el mercat lliure d’habitatges de lloguer i del 10% interanual, cosa que situa el preu mitjà del metre quadrat en 12,29 euros el mes al maig, segons les dades de l’Índex Immobiliari Fotocasa. L’actual Govern valencià del PP i de Vox sembla haver-se sumat a la bambolla dels lloguers, això sí, amb habitatges públics que en teoria haurien de ser per a lloguer assequible i finançats pel Govern amb càrrec a fons europeus.

Això es desprén dels plecs dels dos lots que va impulsar l’anterior Govern del Pacte del Botànic, l’objectiu del qual era la cessió a promotores privades de drets de superfície sobre parcel·les públiques, tant de la Generalitat Valenciana com dels ajuntaments, per un termini màxim de 75 anys, per a la construcció d’habitatges protegits.

El maig de l’any passat, poc abans de les eleccions autonòmiques, la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica llavors, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), va adjudicar a l’UTE formada per la firma de desenvolupament, inversió i gestió immobiliària Urbania i la promotora Visoren, el concurs de dret de superfície de 17 parcel·les per a la promoció, la construcció i la gestió de 1.090 habitatges de protecció pública energèticament eficients en règim de lloguer social. Segons els plecs, el preu màxim del metre quadrat d’aquests lloguers serà de 7,5 euros. Entre altres localitats, estan previstes a València o Gandia.

No obstant això, el segon dels lots, licitat un any després per l’actual executiu que presideix Carlos Mazón, estableix 721 habitatges amb preus entre 6 euros i 10,5 euros per metre quadrat, aquest últim preu per als habitatges previstos a Benidorm, la Vila Joiosa i València. En aquest cas, els increments arribarien en un any al 40% respecte dels més cars del primer lot i es queden a tan sols dos euros del preu mitjà en el mercat de renda lliure.

Aquest primer moviment fa témer un increment en els preus dels mòduls pels quals es regeixen els habitatges públics dins del reglament d’habitatge de protecció pública que té previst aprovar la Conselleria d’Habitatge.

El Pla Viu, presentat per Mazón el 2 d’abril passat, reciclava la promoció de 3.000 habitatges de l’executiu anterior, finançats amb fons europeus i amb l’ajuda del Ministeri d’Habitatge –abans, Transports i Infraestructures– i encomanava les restants a la gestió publicoprivada. En concret, estableix el concurs de drets de superfície o concessió administrativa destinat a desenvolupar pel sector privat promocions per a lloguer assequible per un període determinat.

La diputada socialista, María José Salvador, responsable d’habitatge en el Consell del Pacte del Botànic, ha criticat que “Mazón incrementa al màxim el preu de l’habitatge públic en una zona tensada com és València ciutat”. Amb això “contribueix des de l’Administració pública a la bambolla del lloguer pel fet d’incrementar tres punts el preu per metre quadrat respecte del primer lot adjudicat pel Botànic només un any després”. A més, ha afegit que “en una ciutat tensada com és València, des de l’Administració no es garanteix el dret a un habitatge assequible i tampoc es limiten els preus del lloguer com mana la llei estatal”. Per aquest motiu, ha exigit a Mazón que revise “els plecs, abaixe el preu del metre quadrat i promoga habitatge assequible”.