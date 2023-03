Ciutadans perd la seua representació en la Diputació d'Alacant amb l'última trànsfuga

Ciutadans perd per complet la seua representació en la Diputació d'Alacant. L'última diputada de la formació taronja i vicepresidenta segona de la corporació que dirigeix Carlos Mazón, Julia Parra, acaba d'anunciar la seua baixa del partit. Ho fa només 24 hores després que el líder de la formació, Carlos Pérez-Nievas, i la portaveu valenciana, Mamen Peris, es reuniren amb ella per a traslladar-li una possible ruptura del pacte de govern amb el PP en la Diputació.

El dimecres els dirigents es van desplaçar a Alacant i van exigir a Mazón la destitució de Javier Gutiérrez, expulsat de Ciutadans i a qui el dirigent popular manté en les seues competències. El també president del PP valencià es trobava a València, visitant falles, primer amb l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; després amb Alberto Núñez Feijóo.

En un comunicat remés per Parra als mitjans, la diputada qualifica als dirigents del seu partit com a “emissaris de Ximo Puig” i “de l'esquerra radical” i denúncia que van acudir a amenaçar-la amb un ultimàtum. “Els dos ordinaris de Ximo Puig només van vindre a amenaçar-me i a donar-me un ultimàtum. No van vindre a dialogar ni a escoltar. No van vindre a parlar de la gestió i dels interessos dels ciutadans i dels ajuntaments d'aquesta província. Per més que jo intentava parlar-los de la realitat i del que necessiten els ciutadans del carrer i els municipis, no van voler escoltar. Van vindre a escenificar una farsa. Només els importava desactivar a aquesta institució amb un interés purament electoralista”, assegura.

En el text, la ja ex de Ciutadans apunta: “M'avergonyisc profundament de fins a on ha degenerat aquest partit i els seus dirigents. S'han convertit en marionetes del Govern de Ximo Puig amb l'esperança de tindre alguna possibilitat de seguir en l'escena política”. Per això, conclou, “he pres la decisió de donar-me de baixa d'un partit a la deriva al qual ja no reconec”. De renunciar a l'escó, res diu.

“Em recorda més a Zaplana”

D'altra banda, la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, ha qualificat de “transfuguisme” la marxa de Javier Gutiérrez del grup de Ciutadans en la Diputació d'Alacant i el fet que continue en el govern de Carlos Mazón: “A mi això em sonava més a l'època de Zaplana que a la de Mazón, però segons sembla, hi ha pràctiques que s'hereten”.

Així s'ha pronunciat la vicepresidenta en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on s'ha mostrat partidària de reactivar el Pacte antitransfuguisme en la Comunitat Valenciana i ha criticat al PP perquè aquesta pràctica ha sigut la “tònica habitual” a Alacant.