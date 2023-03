Ciutadans i el PP valencià, a prop de la ruptura pels trànsfugues en les diputacions de València i Alacant

La sagnia que pateix Ciutadans és un procés llarg, agònic i en què cada dia se suma una punyalada més. Al contingent de trànsfugues que han abandonat el partit i s’han aferrat a l’acta en les Corts Valencianes aquesta setmana s’han sumat els seus representants en les diputacions. Dilluns Javier Gutiérrez, diputat a Alacant, que tenia un expedient d’expulsió ja quasi ficat en la bústia del correu, deixava el partit i se’n passava al grup de no adscrits en la corporació que presideix Carlos Mazón, president del PP autonòmic i candidat a la Generalitat Valenciana. Dimarts, l’equip de Mazón afirmava que no pensa retirar-li les competències. Dimecres, amb la cúpula del partit desplaçada al sud per fer un gabinet de crisi, l’exsecretari d’Organització a València, Juan Córdoba, feia el mateix en la Diputació de València. Dos trànsfugues en 48 hores.

El coordinador nacional de Ciutadans a Alacant, Carlos Pérez-Nievas i la portaveu en les Corts Valencianes i candidata a la Generalitat, Mamen Peris, es reunien dimecres amb la diputada provincial alacantina Julia Parra, l’única representant amb carnet del partit en la corporació provincial. Almenys, fins que passe el cap de setmana. La reunió tenia com a objecte traslladar a Parra, vicepresidenta segona de la Diputació, la postura oficial del partit respecte del seu excompany. I llançar a més un avís al PP: “Dilluns esperem que Javier Gutiérrez no tinga cap responsabilitat en la Diputació d’Alacant. Si això no passa, donem per trencat el pacte”, apuntava Pérez-Nievas, i afegia: “Hem comunicat a Julia Parra que té l’obligació d’assumir aquesta realitat”.

Els taronges exigeixen al president del PP valencià i de la Diputació que cesse el diputat trànsfuga. Li recorden el pacte de govern que es va subscriure amb Ciutadans i que és en virtut d’aquest acord que Gutiérrez deté responsabilitats. Els representants recalquen que Gutiérrez és “un trànsfuga i un corrupte” i reclamen a Mazón que li retire les competències. “El que vol ser candidat a la Generalitat, acabarà governant amb trànsfugues, sí o no? Reviurà com Zaplana va arribar a l’alcaldia de Benidorm?”, planteja Mamen Peris, recordant que Mazón va créixer a la calor política de l’expresident de la Generalitat imputat per corrupció. Mentrestant, Carlos Mazón estava visitant falles amb la candidata del PP a l’alcaldia de València, María José Catalá, i l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

L’ultimàtum dels taronges a Mazón pot deixar-los sense representació en la Diputació d’Alacant i tindre un efecte dòmino, com ha anat passant quan s’han produït altres marxes. De fet, sembla tindre ja la seua rèplica en la Diputació de València, on Ciutadans i el PP ocupen l’oposició. “És una situació clarament orquestrada”, ha denunciat Pérez-Nievas, en referència a l’últim a engrossir la llista de trànsfugues, Juan Córdoba, que va ser diputat en el parlament autonòmic la legislatura passada i secretari d’Organització a València. El també regidor a Paterna, en declaracions a Las Provincias, ha expressat: “Deixe Ciutadans. He eixit d’una guàrdia a l’hospital i ara me n’aniré al partit a demanar la baixa. La direcció nacional i Mamen Peris estan convertint Ciutadans en un partit que sembla bolxevic just abans d’extingir-se. Hauríem de morir amb dignitat i no venent-nos a Ximo Puig per un plat de fesols”.

Els taronges compten encara amb una diputada provincial a Alacant, que no genera massa confiança, ateses les seues manifestacions de suport a Gutiérrez, i dos diputats més a València: els regidors a Montcada, Jesús Gimeno; i a València, Rocío Gil. Gimeno va ser representant del PP a Montcada i ha sigut investigat, juntament amb aquest equip municipal, per presumpta estafa el 2013. Si es trenca el pacte, Parra perdria el seu càrrec de vicepresidenta segona de la Diputació d’Alacant.