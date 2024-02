La Comunitat Valenciana s’arrisca a una retallada milionària si es torna a rebutjar l’objectiu de dèficit i la seua consellera d’Hisenda assegura que no farà ajustos

La Generalitat Valenciana no canviarà els seus pressupostos, malgrat el desquadrament amb l’objectiu de dèficit fixat pel Govern central i s’arrisca a una retallada milionària. El Consell de Ministres ha aprovat dimarts, de nou, els objectius d’estabilitat per a les administracions públiques per al període 2024-2026, que mantenen l’endeutament de les comunitats autònomes en el 0,1%.

Es tracta del mateix objectiu que va ser rebutjat per la majoria absoluta del PP al Senat, que va tombar la proposta governamental la setmana passada. Aquesta vegada, l’executiu amenaça de rebaixar encara més el marge si la votació no tira avant: tornar als nivells previstos a l’abril i remesos a Brussel·les, que fixen el límit en el 0%. Un informe de l’Advocacia de l’Estat indica que aquest seria el camí a seguir.

Per a la Comunitat Valenciana, la pitjor finançada de l’Estat, cada dècima compta i implica prop de 140 milions d’euros. Però l’executiu de Carlos Mazón té un problema afegit: els seus comptes treballen amb un marge del 0,3%, a què el Govern central s’oposa rotundament. Són prop de 430 milions d’euros de diferència entre el que la Conselleria d’Hisenda va marcar en les seues previsions –sobre la base del càlcul de l’Airef– i el que finalment pot donar-se si el PP torna a tombar el pla del Govern central.

Amb tot, la portaveu del Consell i titular d’Hisenda, Ruth Merino, va assegurar dimarts que no preveu la modificació dels pressupostos de la Generalitat per al 2024, malgrat la mesura aprovada en el Consell de Ministres. “No hem canviat de parer: aquest pressupost és bo per als valencians, que s’han ajustat massa durant els últims anys i no s’ajustaran més”, ha manifestat en roda de premsa després del ple del Govern valencià.

La consellera d’Hisenda valenciana insisteix a reivindicar el dèficit asimètric, un plantejament en què coincideix amb Múrcia, que també ha estirat l’objectiu de dèficit en dos punts. Darrere de la decisió de l’executiu central, apunta, “sempre està l’egoisme del Govern d’acaparar la major part del dèficit i deixar només el 0,1% a les comunitats autònomes”.

El Govern central defensa que el pla manté el marge fiscal més gran per a les comunitats i els ajuntaments respecte dels objectius d’estabilitat remesos a la Comissió Europea en el Programa d’Estabilitat d’abril. En concret, per al subsector de les autonomies, tal com es va acordar en el Consell de Política Fiscal i Financera de desembre, s’ha establit un objectiu del 0,1% per al 2024. L’executiu insisteix que les comunitats rebran 154.467 milions d’euros, un 14,9% més, que es tradueix en un increment de 20.000 milions sobre el 2023, que ja va ser un altre any de rècord.