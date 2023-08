La Diputació de Castelló, en mans del PP, promociona el “món del bou” entre xiquets i joves

En un estiu en què els bous, i més concretament les diferents modalitats de bous al carrer, protagonitzen (de nou) diferents contratemps per tot el territori valencià –alguns dels quals amb menors implicats– la Diputació de Castelló, en mans del Partit Popular amb Marta Barrachina com a presidenta, ha decidit donar un “impuls” a l’escola taurina que depén de la institució amb un “programa complet” d’activitats en diferents municipis de la província amb l’objectiu que “xiquets i joves coneguen de prop el món del bou”, tal com explicava el diputat provincial David Vicente (PP).

En concret, els municipis de Vilafranca i Benassal acolliran una correguda de jònecs, mentre que Benassal, l’Alcora i la Vall d’Alba celebraran classes pràctiques amb lídia de bestiar per part dels alumnes de l’escola taurina: “La Diputació treballa per posar en valor una activitat que és cultura, tradició, però també és economia i ocupació per a moltes famílies i municipis de la nostra província”, ha defensat Vicente, que insistia que els festejos taurins són “part de la nostra cultura”.

L’Escola Taurina de Castelló es va crear el 1997 per formar aspirants a toreros en una província, la de Castelló, amb un “fort arrelament” dels bous al carrer, que qualifiquen de “tot un senyal d’identitat dels nostres pobles i la nostra cultura”. Castelló és la província que acull un nombre més gran de festejos taurins a tot Espanya, segons presumeix la Diputació mateixa a través de la seua pàgina web, i explica que per la seua escola taurina han passat més de 200 alumnes en aquests més de 25 anys d’història.

Malgrat el discurs del vicepresident valencià i conseller de Cultura per Vox, l’extorero Vicente Barrera, en què es queixava que el Consell del Botànic havia “menystingut” la tauromàquia, la veritat és que els festejos taurins s’han mantingut o fins i tot han crescut en els últims anys –llevat del parèntesi provocat per la pandèmia de la Covid–, com demostren les dades i l’augment de la sinistralitat que han provocat els bous al carrer a la Comunitat Valenciana: el 2022 van morir nou persones en aquesta mena d’espectacles, la xifra més alta de la sèrie històrica recent.

Guia sobre cirurgia taurina

L’Hospital de Castelló ha elaborat, coincidint amb l’apogeu de la temporada de bous al carrer a la Comunitat Valenciana, una guia clínica i un protocol especialitzat en l’atenció a ferides per banya de bou davant les característiques particulars d’aquesta mena de lesions. El 2022, aquest centre hospitalari va atendre 19 persones amb aquesta mena de ferides, una xifra que s’eleva fins a 570 si prenem com a referència el període entre el 1978 i el 2019. Es tracta, en concret, de lesions vasculars o osteolligamentoses, així com per forts traumatismes que afecten, principalment, homes entre 30 i 40 anys d’edat.