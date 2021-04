Les inversions de Stadler i Ford reforcen el projecte de l'Aliança Valenciana de Bateries

Stadler i Ford, dos pilars de l’Aliança Valenciana de Bateries, reforcen la seua presència a la Comunitat Valenciana enmig de la pugna autonòmica per acollir la factoria de bateries d’emmagatzematge renovable més gran del sud d’Europa. Fins nou autonomies batallen per obtindre el beneplàcit de la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, per al projecte que suposarà un pas clau en la indústria espanyola. El sector automobilístic suposa prop del 10% del PIB nacional, incloent-hi la part referent a assegurances i finances, a falta de conéixer l’impacte de la pandèmia sobre aquest.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar al febrer l’aliança entre empreses, govern autonòmic i universitats per a presentar el ‘projecte tractor’ al Govern central i a la convocatòria dels Fons Next Generation EU, amb una inversió estimada de 2.000 milions d’euros. L’executiu autonòmic dona suport a la factoria que Power Electronics, líder del projecte, fa anys que prepara i la lliga a un projecte d’innovació i estudi seguint la línia dels ‘projectes tractors’ que fomenta la Unió Europea per accelerar el canvi de model productiu.

En les últimes setmanes, una sèrie d’anuncis han empitjorat la batalla autonòmica per les gigabateries. Dijous passat, en ple procés d’un ERO que s’emportarà per davant 630 ocupacions –el segon en un any– Ford adjudicava a la factoria d’Almussafes la fabricació del motor híbrid i avançava una inversió de 5 milions d’euros el 2022 per a l’assemblatge de bateries. Quasi a l’una, Renault adjudicava a les plantes de Palència i Valladolid la fabricació de cinc models de vehicles amb motor híbrid. Dies abans el Govern central anunciava la creació d’un consorci amb Seat (Volkswagen) i Iberdrola per a impulsar una factoria de bateries renovables, amb possible ubicació a Martorell (Barcelona), mentre que la Generalitat de Catalunya projecta 6.800 milions d’inversió en el batery hub. Per part seua, Extremadura vol potenciar una fàbrica similar aprofitant la segona mina de liti d’Europa, mentre que Aragó i Galícia volen potenciar consorcis en els territoris respectius; la primera aprofitant l’enclavament intermedi i la potència del motor, la segona, el potencial del port de Vigo i la proximitat al liti portugués.

L’anunci de Ford d’adjudicar els motors híbrids dona una certa tranquil·litat als sindicats i a la Generalitat Valenciana, que confia que si la multinacional americana decidia apostar per quedar-se a Europa, la continuïtat d’Almussafes eixiria reforçada. Amb tot, l’afany dels nord-americans pel petroli encara els genera un cert recel respecte a les renovables.

Una setmana després, una altra de les grans marques implicades en l’Aliança, Stadler, celebrava dimecres l’adjudicació de Renfe per a la renovació de la xarxa de rodalia, que implica una dotació pròxima a mil milions d’euros per a la planta d’Albuixec. La mercantil suïssa preveu generar 500 llocs d’ocupació amb aquest contracte i que la seua planta valenciana es convertisca en referència del sud d’Europa, un moviment que augmentaria la seua importància si el projecte valencià de les bateries tirara avant. Stadler també subscriurà un conveni amb la Generalitat Valenciana per a impulsar trens que funcionen amb hidrogen verd –una altra de les aliances que impulsa el Consell per als fons europeus– amb un projecte pilot en el TRAM d’Alacant.

Els anuncis de les dues mercantils que formen el consorci reforcen la posició de la Comunitat Valenciana amb vista al projecte europeu. L’avantatge respecte a altres autonomies, explicaven des del Consell, és que l’aliança “va més enllà” del sector de l’automoció i pot aplicar-se a altres transports.