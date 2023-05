Yolanda Díaz tria l'ampliació del Port de València per a fer costat a Joan Ribó

La vicepresidenta del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, acudeix a la capital valenciana en una setmana clau per al Consell del Pacte del Botànic i les seues rèpliques municipals. En un context en el qual les enquestes vaticinen un resultat ajustat en les Corts Valencianes i l'Ajuntament de València entre els blocs d'esquerra i dreta, la presència de Díaz suposa una espenta per a les forces polítiques amb les quals comparteix espai i un suport l'alcalde Joan Ribó.

La posició de la dirigent en la campanya de les municipals i autonòmiques és complexa. Simpatitza amb formacions com Compromís, que la van secundar des que va decidir llançar la plataforma política i que competeixen amb Unides Podem, però aquests últims li reclamen l'atenció en exclusiva en els terrenys de disputa com el valencià. Díaz va acompanyar a Alacant aquest dimecres Héctor Illueca, candidat a la Generalitat Valenciana per Unides Podem-Esquerra Unida, i aquest dijous participarà en un acte amb Joan Ribó, alcalde de València i candidat per Compromís, al qual també assistirà Pilar Lima, candidata d'Unides Podem a la mateixa alcaldia, encara que el seu partit no té representació municipal.

L'equip de Díaz va tractar d'apaivagar el conflicte amb els dirigents de la formació morada a través d'actes xicotets en municipis amb candidats de Podem i d'altres aliats de Sumar, compartint l'espai per a “ajudar les formacions progressistes a consolidar governs que han servit per a recuperar drets de la ciutadania i impulsar candidatures de confluència que puguen fer-ho en un futur pròxim”.

En aquest marc, en la capital valenciana la dirigent ha decidit participar en un acte organitzat per la Comissió Ciutat-Port, la plataforma ciutadana que capitaneja els recursos contra l'ampliació nord del Port de València. L'entitat va oferir a la vicepresidenta del Govern una invitació per a traslladar-li “l'abast del projecte d'ampliació nord i la seua greu lesivitat per al medi ambient i la salut de la ciutadania valenciana”, que s'ha obert a altres representants municipals.

La vicepresidenta tria un tema que Compromís ha mantingut en la seua agenda política en l'última legislatura amb especial vehemència i en el qual Unides Podem també se sent còmode, malgrat compartir govern amb el PSOE. El ministeri que ha d'autoritzar o no l'obra, estimada en 500 milions d'euros, competeix a la branca socialista del Govern central.

Els valencianistes s'han oposat amb ímpetu a la macroinfraestructura, reclamant un informe d'impacte ambiental actualitzat i concorde al nou projecte -l'existent data de 2007 i no contempla el projecte actual-. Ho han fet a través de l'Ajuntament de València, que té representació en el Consell d'Administració, des de la Conselleria de Transició Ecològica, que va presentar al·legacions al projecte i va defensar la seua posició en el Parlament Europeu, a més d'a través de mocions i proposicions no de llei en les Corts Valencianes, el Congrés i el Senat, proposicions que els representants d'Unides Podem han secundat.

Aquest ha sigut un dels temes que ha diferenciat a les formacions a l'esquerra del PSPV-PSOE, que ha optat per un perfil baix en el conflicte entre el port i la ciutat. Tractant d'apaivagar les aigües i transitar cap a una solució més amable, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va destituir fa diverses setmanes al president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, i va situar en el seu lloc a una persona de confiança: Joan Calabuig, fins aquell dia director general en Presidència. L'entitat depén de Ports de l'Estat però l'elecció de la presidència competeix a la Generalitat Valenciana.

L'espenta de Díaz a Ribó pot ser clau en la campanya. Simbolitza també la presència en el mateix acte de formacions que concorren separades però que hauran de governar juntes. Si bé a l'Ajuntament de València s'ha governat per l'esquerra sense la presència d'Unides Podem-Esquerra Unida, en les Corts Valencianes s'estima que si la coalició d'Héctor Illueca no aconsegueix superar el llindar del 5% i entrar en el Parlament autonòmic es perdrà la majoria d'esquerres, que depén de dos diputats. Actualment la coalició compta amb huit representants dels 99 de la cambra -la majoria absoluta està en 50 seients- en haver obtingut el 8,1% dels suports electorals; les enquestes llancen una estimació que obtindran el 6,7%, que els deixaria en cinc escons.