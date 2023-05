Íñigo Errejón, de campanya amb Compromís

“Fer campanya amb Compromís és fer campanya a casa”. El líder de Més País i diputat en el Congrés, Íñigo Errejón, es bolca en la campanya valenciana del seu excompany d’escó, Joan Baldoví. El dirigent madrileny, amb qui la coalició manté una col·laboració estreta des de les últimes eleccions generals, ha participat en l’última setmana quasi diàriament en actes en què abrigalla els candidats de Compromís, amb qui comparteix bona part del seu programa electoral.

A sis dies de les eleccions municipals i autonòmiques, el diputat ha passat dimarts entre València i Castelló. Primer ha mantingut una trobada amb l’alcalde i candidat per la capital, Joan Ribó; després un acte col·loqui sobre salut mental, un dels temes que comparteix amb la coalició. El parlamentari remarca les transformacions que l’equip municipal ha desenvolupat en els últims huit anys: “Per a nosaltres és un exemple de com volem que es facen les coses, volem fer-ho així a Madrid”, ha afirmat, i després ha animat al vot aquest diumenge per “no tornar al passat de la ciutat del ciment i la corrupció, a una ciutat que era coneguda per coses doloroses”. “Ara hi ha una situació d’empat tècnic i el poden resoldre un grapat de vots”, ha insistit Errejón, acompanyant Ribó per la plaça de l’Ajuntament.

Errejón ha intensificat la seua agenda a la Comunitat Valenciana en mítings amb els candidats municipals i autonòmics, participant en actes a Alacant, Elx, Torrent, Sagunt, València i Castelló, en què reclama el vot per a la coalició valencianista. “Es necessita més Botànic”, apuntava a Elx, on, com a teloner de Joan Baldoví, reconeixia que li agradaria tindre un model similar a la Comunitat de Madrid, per l’espenta “que dona Compromís al Botànic”.

“Hi ha molts ulls posats al País Valencià per aquest diumenge: hi ha gairebé un empat entre el passat i el futur. A la corrupció, la destrucció del territori i les retallades i privatitzacions no es pot tornar. Farà falta cada vot. Endavant!”, apuntava el representant en les seues xarxes socials.

La coalició, que no té una estructura superior en la resta de l’Estat, ha anat nodrint-se de representants de forces polítiques aliades durant la campanya. Els valencianistes treballen així la seua política d’aliances, marcant el caràcter valencià, però incidint en les qüestions transversals, en actes sobre habitatge, salut mental, sostenibilitat, drets socials i defensa de l’estat del benestar.

Divendres passat Compromís va organitzar un acte LGTBI davant de la seua seu a València amb Carla Antonelli, la primera parlamentària trans a Espanya, que va deixar el PSOE i ha passat a integrar la candidatura de Mónica García com a independent en Més País. Dijous que ve serà la vicepresidenta del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, qui participe en un acte amb Joan Ribó, en què també estarà la candidata d’Unides Podem, Pilar Lima, sobre la polèmica ampliació del port de València, un dels temes que uneixen el seu espai polític.