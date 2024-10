El Port de València demana una garantia econòmica als empleats de la Marina si recorren l’entrada del gestor privat

La privatització de la Marina de València també acabarà en els tribunals. L’advocat i exsíndic del PSPV, Manuel Mata, en representació de la dotzena dels empleats del Consorci afectats pels acomiadaments del Consorci València 2007, ha confirmat a elDiario.es que, al llarg d’aquesta setmana, plantejarà un recurs contra l’adjudicació per part de l’Autoritat Portuària de València (APV) d’una concessió a Serveis Marítims Port Eivissa SL i Ocibar SA per a la gestió dels amarraments i de quasi la meitat del recinte.

El lletrat ha rebut resposta de l’APV a les al·legacions plantejades contra aquesta adjudicació i totes s’han rebutjat, cosa que obri la via del recurs judicial. Totes les al·legacions anaven en la línia de les irregularitats comeses en el procés administratiu de liquidació del Consorci en virtut del qual es despatxarà aquests empleats, una liquidació que també ha sigut denunciada i admesa a tràmit en els jutjats, com va informar aquest diari.

La nul·litat del tancament de l’organisme que es va iniciar l’any 2022 implicaria, al seu torn, que totes les decisions adoptades des de llavors en el seu consell rector, entre les quals la privatització d’una part de la Marina, quedarien sense efecte.

Davant aquestes observacions, l’APV es desentén pel fet de respondre en la major part dels casos que “no té res a indicar”, atés que no van referides “en cap cas a aspectes relacionats amb l’objecte del tràmit d’informació pública”, que no és un altre que l’atorgament de la concessió administrativa esmentada a la iniciativa privada.

No obstant això, en resposta a l’última al·legació, llança un advertiment: “En el cas de la paralització del procediment de concurs per a l’atorgament de la concessió, els interessos públics es veurien greument afectats, cosa que donaria lloc, en cas que poguera accedir-se a la sol·licitud, a l’exigència d’una caució per import equivalent al dels perjudicis que aquesta suspensió irrogara l’APV”, és a dir, que demanarien una garantia econòmica o en forma de dipòsit que fonts de l’APV han assegurat a aquest diari que no està encara quantificada.

El Consorci València 2007, l’entitat participada pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20% ) i creada el 2003 per a la gestió de la Marina amb motiu de la Copa Amèrica de vela, està en procés de liquidació des que el novembre del 2021 la representació de l’executiu central decidira abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que hi pesaven. L’eixida d’un dels socis de l’organisme va obligar a iniciar-ne la liquidació.