Ports de l'Estat demana al Port de València que justifique que l'ampliació no requereix d'una nova avaluació ambiental

El Govern central, a través de Ports de l'Estat, es desentén de nou de les possibles conseqüències ambientals i jurídiques de l'ampliació del Port de València i delega totes les possibles responsabilitats en l'Autoritat Portuària (APV).

Així es desprén de l'informe tècnic de Ports de l'Estat sobre el projecte definitiu dels nous molls a construir en el qual, si bé afirma que compleix les funcions requerides quant a millora de competitivitat, realitza a més una sèrie de prescripcions i recomanacions.

La primera i més rellevant (pàgina 37) és que “l'Autoritat Portuària de València, en qualitat de promotor i òrgan substantiu de l'actuació, haurà d'emetre certificació que el projecte no requereix sotmetre's a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l'aprovació d'aquest”.

És a dir, l'APV ha de justificar mitjançant un document signat que l'ampliació no requereix d'una nova declaració d'impacte ambiental que substituïsca a la de 2007 i que per tant tinga en compte els canvis que s'han escomés en el projecte. D'aquesta manera, tant Ports de l'Estat com el Ministeri de Transició Ecològica, que va sol·licitar en el seu moment aquest document, es desvinculen de possibles conseqüència legals en el futur, davant la més que probable judicialització del procés.

Com va informar elDiario.es, una resolució del passat 30 de març de 2021 de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va possibilitar que l'Autoritat Portuària (APV) puga decidir per si sola sobre si és necessària o no una nova avaluació ambiental per a l'ampliació que la mateixa APV promou, en designar-la com a òrgan substantiu, un tràmit que investiga l'Audiència Nacional després d'una denúncia de la Comissió Ciutat-Port, la plataforma ciutadana opositora a l'ampliació.

La Comissió Ciutat-Port ha recordat que l'habilitació ministerial perquè la pròpia Autoritat Portuària que promou l'ampliació puga decidir per si sola sobre si és necessària o no una nova avaluació ambiental podria ser declarada “nul·la de ple dret” per l'Audiència Nacional.

La Comissió Ciutat-Port considera nul·la de ple dret aquesta resolució ministerial per haver-se dictat contravenint el que es disposa en la legislació bàsica en matèria de revisió d'actes administratius, establida en la Llei de Procediment Administratiu Comú, i suposar un frau de la legislació ambiental i confia que així ho declare l'Audiència Nacional.