El PP i Vox adjudiquen a dit en un any 10 milions en l’Ajuntament de València després d’haver criticat a l’esquerra per això

Una de les crítiques més habituals del PP i de la seua líder María José Catalá en el mandat passat quan estava en l’oposició de l’Ajuntament de València era el nombre excessiu de contractes menors que adjudicaven Compromís i el PSPV, llavors en el Govern municipal. Sense anar més lluny, wl març de l’any passat Catalá va denunciar que en tres mesos s’havien adjudicat 397 contractes menors, és a dir a dit, sense concurs ni licitació per import de 2,4 milions d’euros: “És reprovable i inapropiat per a garantir la igualtat i pública concurrència de les empreses”, deia llavors.

Ara que és alcaldessa, no obstant això, sembla que ja no és tan “reprovable i inapropiat”. La regidora de Compromís per València Luisa Notario assegura que el govern del PP i Vox ha adjudicat 1.784 contractes sense concurrència pública en un any per valor de quasi 10 milions d’euros.

Notario recorda que la llei estableix un import màxim per als contractes menors amb un límit de 15.000 euros (sense IVA) en els contractes de subministraments o serveis i de 40.000 quan són d’obres. “Crida l’atenció, segons la informació del mateix Ajuntament, que molts esgoten el límit legal, com va ser el cas dels contractes dels inflables manxecs de la cavalcada de Reis, el contracte d’hostalatge d’alcaldia per als convidats de Falles per import de 14.918,18 euros més IVA o algunes obres que esgoten per davall de 40.000 euros, com el cas d’una intervenció d’enllumenat per 39.990,28 euros més IVA, la pavimentació de l’esportiu de Natzaret per 39.600 euros més IVA o una infraestructura de reg per 39.599,98 euros més IVA, en tots els casos es podien haver fet per un procediment obert”.

Des del 2019 es va imposar el requisit almenys de tres pressupostos en encàrrecs de més de 3.000 euros, per això, com assenyala la regidora de Compromís, és sospitosa la quantitat de contractes que es fan per davall d’aquest import per a adjudicar directament a un proveïdor i sortejar el requisit legal de les tres ofertes. En concret, 1.095 contractes per valor d’1,4 milions són inferiors a 3.000 euros.

Assenyala Notario: “És molt cridaner que la senyora Catalá, que de manera insistent i quasi obsessiva va denunciar Joan Ribó per la utilització d’aquesta mena de contracte, en el seu primer any de govern haja adjudicat 1.784 contractes per un valor de 9,9 milions d’euros. Aquest fet demostra el que des de fa temps denunciem des de Compromís, i és que el PP de València i els seus socis ultres de Vox estan més centrats en les seues baralles internes que en la gestió. Funcionen a colp d’improvisació, sense projecte de futur, sense cap organització i coordinació entre ells i una desídia que perjudica greument tot el veïnat de València”.

La casuística és molt diversa, com assenyala la regidora de Compromís, i inclou contractes de servei d’àpats, com el que es va oferir en la jornada en contra de l’avortament en què va participar el diputat de Vox Carlos Flores Juberías i que va costar 1.468 euros; o el del simposi d’enllumenat celebrat a València fa uns quants dies que va costar 7.920 euros, o els 4.267 euros del servei d’àpats oferit aquesta setmana durant els premis d’una junta de districte, dos contractes menors de 3.617,90 i 14.218,71 per la festa de la Regidoria d’Igualtat a Russafa el dia 20, concerts de música, berenars en diferents pedanies, focs artificials i fins i tot diferents patrocinis i campanyes publicitàries que han sortejat la concurrència pública.

Pel que fa als serveis que més contractes menors tramiten, està Pedanies amb 201, Patrimoni Històric amb 162 o Descentralització (juntes de districte) que n’ha fet 161. En els primers llocs també estan Alcaldia i Protocol, que han fet 74 contractes menors durant enguany.

Fonts del Grup Popular han assegurat que els governs de Compromís i PSPV, és a dir, en els últims huit anys, van gastar 110 milions d’euros en 18.000 contractes menors, per la qual cosa “no estan en disposició de donar lliçons de gestió a ningú”.

Així mateix, han assenyalat que la contractació de l’Ajuntament es duu a terme amb criteris “estrictament tècnics” i buscant a cada moment donar resposta a les necessitats de la ciutat.