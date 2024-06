El PP va pagar 82.930 euros en 32 contractes menors per l’acte inaugural de la Capitalitat Verda de València

L’11 de gener passat va tindre lloc en el Palau de la Música l’acte oficial d’obertura de la Capitalitat Verda Europea, que deté enguany València, en una doble sessió matinal i nocturna. Hi van participar, a més de l’alcaldessa, María José Catalá, experts nacionals i internacionals, representants de les capitals verdes europees predecessores i alcaldes de l’àrea metropolitana de València.

La regidora del Grup Municipal Socialista, Elisa Valía, va revelar dimecres que l’organització de l’esdeveniment va tindre un cost de 143.000 euros. No obstant això, més enllà de la quantitat, va denunciar el procediment utilitzat per a abonar els diferents servies, que ha portat a l’Agència Antifrau. L’edil va revelar el fraccionament de 82.930 euros en 32 contractes menors, després de tindre accés a l’expedient de contractació, del qual va dir: “Es va muntar el 29 de maig arran del fet que vam sol·licitar-hi accés, perquè ni tan sols hi havia un expedient de l’acte inaugural”. Els 60.500 euros restants es corresponen amb el contracte de l’espectacle piromusical que, si bé va ser per procediment negociat sense publicitat, és a dir, a dit (un recurs legal en el cas de serveis artístics), no es pot considerar contracte menor pel fet de superar el límit de 18.000 euros.

Valía va recordar que la llei estableix que, en el cas dels contractes entre 3.000 i 18.000 euros, han de demanar-se fins a tres pressupostos per a cada factura, qüestió que, segons va assegurar, tampoc s’ha complit, o organitzar-los per lots si són treballs diferents, per als quals caldria traure les seues licitacions corresponents. Per tant, considera “evident” i “demostrat” que l’Ajuntament ha incomplit la legislació que s’aplica a la contractació pública.

Valía va afegir que una altra “irregularitat” és “la falta d’aplicació dels procediments de contractació, és a dir al marge que s’hagen fraccionat, no s’ha seguit el procediment establit per a la contractació pública.”

Per exemple, segons l’edil socialista, s’han contractat per mitjà de fraccionament en contracte menor sense demanar més pressupostos el marxandatge (3.829 euros), el lloguer d’instal·lació dels hologrames (3.628 euros), el lloguer del mobiliari (3.177), l’enginyeria de l’espectacle piromusical (3.605 euros), els serveis de dinamització de tallers (3.617 euros), les traduccions simultànies (4.582 euros) o el servei d’àpats (3.300 euros). Van costar més de 3.000 euros i per a cap es van demanar tres ofertes com marca el procediment de contractació pública. A més, va ressaltar que també “hi ha ampliacions extres d’última hora en algunes contractacions que superen clarament els límits que estableixen els diferents procediments de contractació”.

Valía va assenyalar: “Ja veiem quina és la seua manera de treballar i com entenen que poden actuar, perquè creuen que tot funciona igual, com si pogueren cridar quatre amics perquè els facen les coses, sense cap control”. “Açò no és una empresa privada en què crides qualsevol proveïdor amic i li dius, escolta, porta-m’ho corrent que em fa falta i després t’ho pague”. La regidora socialista va qualificar de “tronat” i “poc professional” que en un acte d’aquesta mena, per exemple, “amb gent de tot arreu del món, se’ls pagaren un per un els taxis”.

D’altra banda, va denunciar que el Dia Mundial del Medi Ambient el Govern de l’alcaldessa María José Catalá “no tinga cap acte en l’agenda, ni tan sols una roda de premsa de balanç d’actuacions o per a anunciar alguna mesura”. “La ciutat que és Capital Verda Europea no ha organitzat res”, va indicar, i va lamentar que “l’únic” balanç que podia presentar Catalá és “la reversió de tots els projectes de renaturalització i recuperació d’espai públic per a les persones que ens van fer mereixedors d’aquest reconeixement”.