El PP de Rajoy es va oposar al soterrament de vies que reclama l’alcaldessa de València i que ara cofinançarà el Govern

L’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, va elegir en la campanya passada electoral un projecte tan antic com necessari en l’àmbit urbanístic per a la ciutat com a bandera reivindicativa i al mateix temps com a element de confrontació contra el Govern central que presideix Pedro Sánchez.

Una vegada iniciades en l’anterior mandat de Joan Ribó les obres del canal d’accés ferroviari que eliminaran les vies que divideixen actualment els barris del sud i compromesa l’estació central i el túnel passant, donant lloc al Parc Central, Catalá s’ha marcat com a objectiu el soterrament de les vies de la Serradora, que suposen també una barrera física en la connexió de l’Albereda i l’avinguda de França amb el futur desenvolupament del Grau.

Un objectiu que, no obstant això, no és nou. Ja el va reivindicar l’anterior alcalde, Joan Ribó, que a més va aconseguir arrancar el compromís de l’elaboració d’un estudi informatiu d’alternatives al ministre de Transport llavors, José Luis Ábalos. Però també va ser, juntament amb tota l’actuació del Parc Central, una reivindicació de l’anterior alcaldessa del PP durant 24 anys, Rita Barberá.

En repetides ocasions des de la campanya dels comicis passats, Catalá ha agitat les reticències del Govern a finançar el 100% del cost de les obres com a arma llancívola contra l’executiu de Pedro Sánchez, a qui ha acusat de “discriminar” la ciutat.

Les objeccions del Govern es deuen al fet que considera que el soterrament d’aquestes vies és una actuació purament urbanística i que, des del punt de vista de l’operativitat ferroviària, no és necessària. Una visió que no és nova. De fet, va ser l’executiu de Mariano Rajoy amb la ministra de Foment llavors, Ana Pastor al capdavant el que el gener del 2015 va al·legar contra aquest projecte que l’alcaldessa llavors, Rita Barberá, va incloure en la revisió del pla general d’ordenació urbana (PGOU) que estava tramitant-se.

Segons el document d’al·legacions a què ha tingut accés elDiario.es (complet al final de la informació), sobre el soterrament de la Serradora i d’un altre tram d’una altra línia entre Sant Isidre i Xirivella, el ministeri considerava que el PGOU havia de reflectir la situació actual d’aquestes vies, és a dir, en superfície, i afegia: “El Ministeri de Foment no té cap previsió de fer cap soterrament en aquestes zones, ja que, des del punt de vista de les necessitats del ferrocarril, no resulta necessari”.

A més, afirmava que “les inversions vinculades a millores d’integració urbana (soterraments, cobriments, viaductes...) són obres de caràcter urbanístic, per la qual cosa hauran de ser assumides directament per les administracions locals i autonòmiques competents en matèria d’urbanisme” i insistia que “en els casos esmentats, com que són operacions que no resulten necessàries per a l’explotació ferroviària, el Ministeri de Foment no havia consignat cap partida en els pressupostos generals de l’Estat”. En conclusió, el Ministeri de Foment del PP va resoldre: “No es pot informar positivament la revisió simplificada del PGOU de València. Els plans han de reflectir la situació actual de la xarxa ferroviària”.

A aquesta al·legació, l’Ajuntament va contestar que “els soterraments ferroviaris que es recullen en els plans d’ordenació formen part de la visió estratègica del pla i així ho ha considerat la corporació, per la qual cosa, lògicament, han de reflectir-s’hi”.

Amb tot, finalment ha sigut el ministeri que ara dirigeix el socialista Óscar Puente el que ha arribat a un acord amb Catalá per a cofinançar el projecte. Així ho va anunciar l’alcaldessa el 24 de juliol passat: “Fem una crida a aquesta solució de consens, que, per descomptat, considerem que és òptima per a les dues parts i comporta el soterrament de les vies de la Serradora i, per tant, la connexió de la Penya-roja, Natzaret i tota la zona del PAI del Grau tan important per a nosaltres i futur d’expansió i connexió marítima de la ciutat, i instem a cofinançar aquesta infraestructura”. Així doncs, el túnel tindria una longitud d’un quilòmetre i un cost d’uns 250 milions d’euros.

Dies abans, Puente ja va comentar que, des del seu departament, estan “disposats a escometre” les obres de soterrament de les vies de la Serradora, a València, però va recordar que “és un projecte evidentment urbanístic, no sols ferroviari” i va afirmar que han de posar-se d’acord “en el finançament”.

En el cas del canal d’accés, amb un cost de 665 milions, el financen el Govern (50%), la Generalitat Valenciana (25%) i l’Ajuntament de València (25%). No obstant això, aquest projecte, a més d’urbanístic, és necessari també per a millorar l’operativitat ferroviària, per això el Govern assumeix la major part de l’obra. En el cas del túnel passant i de l’estació subterrània, l’executiu central finançarà el 100% de les obres.

En el cas de la Serradora, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va fer referència el mes de juliol passat a la llei de mobilitat que està desenvolupant-se en el Congrés, “en què és molt clar que hi ha un 70% que ha d’aportar l’administració local, que ho pot fer l’Ajuntament amb la Generalitat, amb el Port fins i tot, que també serà un dels agents que estarà implicat en el benefici d’aquesta obra, i el 30% que correria a compte de l’Estat”.

Sobre aquest tema, el portaveu municipal del PSPV, Borja Sanjuán, ha lamentat que “Catalá porta mesos enganyant” els valencians i valencianes: “Este document demostra que el PP sempre s'ha negat a soterrar les vies de Serradora, igual que mai van fer res per soterrar les del canal d'accés. A més, el PP va deixar per escrit que si l'Ajuntament volia soterrar les vies havia de pagar el 100% de l'obra. Eixa era la proposta del PP. O no fer res o que ho pagàrem completament els valencians”.

Sanjuán ha recordat que “Catalá s'ha dedicat a acusar el Govern socialista del que feia el Partit Popular i ara es descobrix que tot ha sigut un teatre que no té res a veure amb defendre València” i ha posat en valor que “ara un Govern socialista ja ha assegurant la participació del Govern d'Espanya en el finançament per a realitzar el soterrament”.

Segons el portaveu socialista, “la realitat és la que és, i este document prova que només hi ha un partit que haja soterrat vies a València, que és el Partit Socialista, com està fent en el canal d'accés o el farà amb l'estació central i el túnel passant, i que també ho farà en *Serreria, precisament en contra del que volia el PP. Catalá ha d'actuar com a alcaldessa i no com a afiliada del PP i en lloc de crear estos conflictes hipòcrites seria més productiu que treballara amb el Govern que sí que està invertint a València”.