Un precedent per al port de València: el Suprem tomba un parc eòlic pel fet de considerar obsoleta la DIA del 2005

Els dubtes legals suscitats entorn de la validesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’ampliació del port de València, que data de l’any 2007 i que està basada en una llei de l’any 1986 que ja no està en vigor, creixen de manera exponencial arran d’una sentència recent del Tribunal Suprem que tomba un parc eòlic de Galícia pel fet de considerar que la DIA que l’empara, de l’any 2005, és obsoleta.

La sentència estableix un precedent que pot ser decisiu en la resolució de la polèmica ampliació portuària, el projecte de la qual a més s’ha modificat substancialment i no s’ajusta als paràmetres que estableix la DIA del 2007, que a més no ha servit per a frenar les platges del sud d’una erosió creixent. De fet, el Govern iniciarà a l’inici del 2023 la regeneració d’aquesta part del litoral situat al Parc Natural de l’Albufera i inclòs en la Xarxa Natura 2000.

En el cas del parc eòlic Serra do Oribio (Galícia), la sentència del Suprem, emesa el 22 de setembre per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Suprem, ratifica el sentit de la sentència del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG), que va decretar el desembre del 2020 la nul·litat de l’acord aprovat pel Consello de la Xunta el 27 de juny de 2019 que donava llum verda a l’empresa Fergo Vento a modificar el parc.

Ara, el Suprem tomba els recursos presentats per la Xunta i Fergo Vento a la decisió de l’Alt Tribunal gallec, per la qual cosa l’ordre del Govern gallec queda anul·lada definitivament en entendre que, com va establir el TSXG, la declaració d’impacte ambiental agregada al projecte, feta el 2005, era obsoleta i, per tant, “no era eficaç”.

Els magistrats del Suprem incideixen en la seua sentència que aquest document va ser emés “amb unes condicions dels terrenys ben diferents” de les de l’any 2018, quan Fergo Vento va sol·licitar la modificació del projecte eòlic, situat en la Zona Especial de Conservació (ZEC) Os Ancares-O Courel, a Lugo.

El projecte d’ampliació nord del Port de València es va modificar entre els anys 2017 i 2018 respecte del que va obtindre la DIA l’any 2007, un fet que sempre han denunciat des de la Comissió Ciutat-Port, integrada per veïns i ecologistes, per defensar la invalidesa del tràmit ambiental.

L’Autoritat Portuària (APV), no obstant això, defensa que les modificacions no vulneren la normativa pel fet de ser a l’interior de les seues aigües arrecerades i es nega per activa i per passiva a tramitar una altra DIA, com li va recomanar el Ministeri de Transició Ecològica, per considerar que els terminis de la tramitació (menys d’un any la simplificada i dos anys l’ordinària), posarien en perill la inversió d’MSC en la nova terminal.

Un parc eòlic en la Xarxa Natura 2000

La sala incideix que la Xunta “no sols podia, sinó que havia de prendre en consideració” el contingut de l’avaluació ambiental a l’hora de donar llum verda administrativa a les intencions de l’empresa, “perquè no es tractava d’uns mateixos fins i àmbit de protecció” que la feta 13 anys abans de la sol·licitud de modificació.

Subratlla que això mateix és el que conclou la sentència d’instància del TSXG, de la qual destaca els “arguments més que contundents” que empra “en la seua exhaustiva motivació” per a decretar l’anul·lació de l’orde de la Xunta.

En aquesta, el TSXG havia ressaltat que els terrenys on s’assentava el projecte tenen la qualificació d’espai natural protegit com a zona de conservació de la Zona d’Especial Protecció (ZEC) Os Ancares-O Courel i de Xarxa Natura 2000. El TSXG recordava que en aquestes àrees “no estan permesos els parcs eòlics, excepte la repotenciació dels ja existents, conforme al Pla Director de la Xarxa Natura”.

En el cas de l’ampliació del port de València, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, va notificar al Ministeri de Transició Ecològica i a l’APV que les mesures cautelars associades a la revisió i l’actualització del pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera xoquen amb l’ampliació del port de València.

L’acord assegura que no puguen fer-se “accions que modifiquen o deterioren substancialment, de manera irreversible, la realitat territorial i mediambiental l’ordenació i la gestió de la qual són objecte del pla de tramitació”.

Mollà va sol·licitar la suspensió cautelar del projecte, d’acord amb l’exposat anteriorment i fonamentat en l’absència d’una avaluació detallada sobre les repercussions del projecte d’ampliació del port de València sobre la Xarxa Natura 2000.

Sobre aquest tema va recordar que la DIA dictada el 2007 reconeix la possibilitat que l’espai de la Xarxa Natura 2000 de l’Albufera es veja afectat per l’actuació i assenyala la responsabilitat de les instal·lacions i les ampliacions successives sobre l’alteració de la dinàmica litoral i els progressos regressius “intensos i visibles” a les platges al sud de la desembocadura del Túria.