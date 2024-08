La presó espanyola amb més presos és la de Picassent, amb 2.127

La Comunitat Valenciana alberga un total de 6.549 persones preses (5.493 homes i 606 dones), mentre que el centre penitenciari de Picassent, a València, és la presó espanyola amb el nombre més gran de presos, amb 2.127.

Són dades de l'Anuari Estadístic del Ministeri de l'Interior referit al 2023, que xifra en 56.698 el total d'interns a les presons, dels quals 39.005 són espanyols (48.917 el 2009).

El nombre de presos estrangers a presons espanyoles ha caigut un 35% en els últims 15 anys, en passar de 27.162 el 2009, el màxim històric, a 17.793 en finalitzar l'any passat, mentre que els reclusos espanyols ha estat del 20 per cent.

A finals de 2023 els reclusos estrangers representaven el 31,2 per cent del total de la població reclusa, fet que suposa un increment d'1,1 punts percentuals respecte al 2022, “donant per finalitzat el període d'estabilitat observat en anys anteriors”, recalca l'Anuari.

No obstant això, el pes dels interns estrangers en el total de la població reclusa ha baixat 4,5 punts respecte als màxims històrics del 2009.

En qualsevol cas, i en termes absoluts, el nombre total de reclusos a les presons d'Espanya es va incrementar en 947 interns, 935 dels quals eren estrangers i 12 espanyols.

Més homes presos per violència masclista i sexual que per drogues

Tot i que una mica més de la meitat dels presos (el 54,3 %) compleix condemna per robatoris o per delictes contra la salut pública, continua, de manera alentida, el descens del pes dels dos delictes en el total. De fet, en els darrers anys han perdut 24,9 punts.

Davant d'això, i en el cas dels homes, està augmentant el percentatge dels presos condemnats per violència masclista i per sexual, la suma dels quals ja representa el 21,4 % del total i supera el percentatge dels reclusos per delictes de drogues (15,5%).

Un 3,2 % dels homes presos ho estan per delictes contra la seguretat viària.

Respecte a les dones, una de cada quatre és a la presó per delictes de narcotràfic i quatre de cada deu per robatoris. Les dades reflecteixen un increment de dones internes per delictes violents com l'homicidi (8,9% del total) i les lesions (4,5%).

L'edat mitjana dels presos condemnats és de 41,7 anys

L'edat mitjana dels presos condemnats és de 41,7 anys, mentre que la dels preventius -en espera de judici- és de 37,3 anys.

Per grups d'edat i amb dades el 31 de desembre passat, l'estructura és la següent: gairebé el 30 per cent té entre 31 i 40 anys; el 28,8% entre 41 i 50; i el 16% entre 51 i 60. És a dir, tres de cada quatre reclusos té entre 31 i 60 anys.

Afegeix l'Anuari que la població reclusa juvenil d'entre 18 i 20 anys “és pràcticament residual (el 0,8 %), és a dir, que la població reclusa espanyola està envellint, ja que el 80,8 % supera els 31 anys d'edat”.

250 presos condemnats per terrorisme

El 31 de desembre de 2023 hi havia 250 presos condemnats per terrorisme, dels quals 35 eren dones.

Del total, 143 eren etarres (el 59,6 %), 81 reclusos per terrorisme islàmic, 14 per pertànyer al Grapo, quatre a Resistència Galega i tres per ser de grups de suport al terrorisme.

Per comunitats, Andalusia és la que té més presos

Per comunitats autònomes, és Andalusia la que acull més presos, amb 12.551 en finalitzar el 2023, per davant de Catalunya, que té transferides les competències i té 8.041 reclusos, i Madrid, amb 7.066.

El País Basc, també amb competències en matèria penitenciària, compta amb 1.574.

Per presons, és l'Antoni Asunción Hernández, de Picassent (València), la que acull més presos, un total de 2.127; seguida de la Brians 2, a la província de Barcelona, ​​amb 1.468; i les de Còrdova, Albolote (Granada), Zuera (Saragossa) i Soto del Real (Madrid), amb una mica més de 1.200 en cada cas.