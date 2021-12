El Programa Alba atén 409 víctimes d’explotació sexual en tot just dos mesos

El programa Alba d’atenció a dones víctimes d’explotació sexual de l’àmbit de la prostitució i/o tracta ha atés en només dos mesos, des de la seua posada en funcionament, 409 dones en el territori valencià i ha fet un total de 387 actuacions. Així ho ha confirmat la vicepresidenta de la Generalitat i consellera de Polítiques Inclusives Mónica Oltra, per a qui aquestes xifres demostren “la necessitat d’aquest programa” que té com a objectiu l’atenció integral perquè aquestes dones “puguen eixir d’aquest context i construir el seu projecte de vida independent”.

El balanç del programa, que té com a finalitat avançar en mesures d’intervenció, acompanyament i recuperació davant els casos d’explotació sexual, des del 15 d’octubre és de 409 dones ateses; 340 han sigut atencions de caràcter social, 45 de jurídiques i 24 atencions psicològiques. Des dels serveis de les tres províncies també s’han fet 387 actuacions: 77 eixides a pisos, 144 eixides a clubs, 26 a zones urbanes i 140 a zones de carretera i polígons. També s’han fet 165 acompanyaments per a gestions sanitàries i socials, 94 plans individualitzats d’intervenció i 11 itineraris d’inserció laboral.

El programa ofereix també a les dones allotjament immediat en cas que no en tinguen i vulguen abandonar la situació d’explotació en què viuen. En aquests casos, se’ls explica la seua situació legal i les seues possibilitats, i se les acompanya en el procés d’eixida de la situació en què es troben, utilitzant els serveis existents en la xarxa pública, tant per a elles com per als seus fills i filles.

Respecte a ingressos en la xarxa residencial, en aquest mes i mig s’han dut a terme 4 ingressos, 3 dones soles i una amb una persona menor a càrrec seu.

Servei “a llarg termini”

Oltra, que ha visitat dimecres un local a València on es du a terme aquest nou programa, ha explicat que aquest servei s’ofereix a través d’un concert, amb què “es dona estabilitat a les plantilles de les persones que hi treballen”, cosa que permet oferir un servei “a llarg termini, que és el que es necessita en aquesta mena d’actuacions, perquè cada dona tinga prou temps per a poder fer el seu propi procés”.

Aquest nou recurs, que s’emmarca en l’Estratègia Valenciana contra les Violències Sexuals, busca donar una resposta immediata i urgent a través del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials oferint itineraris de promoció i acompanyament per a assessorar i promoure l’accés a drets de les dones en situació d’explotació sexual en contextos de prostitució i/o tracta.

L’èxit del programa, ha apuntat Oltra, rau en el fet que “no estem esperant que les dones vinguen a buscar-nos, sinó que és aquesta unitat la que es desplaça allà on estan les dones prostituïdes per fer la detecció i acompanyar-les sempre en un equilibri entre l’atenció directa” i, al mateix temps anar “reconstruint psicològicament” per poder eixir de la seua situació. És a dir, treballa tant en la seu del programa com de manera itinerant amb unitat mòbil, tant per a la prospecció i el contacte amb les usuàries com en el seu acompanyament durant la intervenció.

Equips de treball

Els equips, un en cada província, estan integrats per un total de nou professionals: dues treballadores socials, dues educadores socials, una psicòloga, una advocada, una integradora social, una dona supervivent amb formació en mediació que assessora i acompanya l’equip, i una administrativa.

La vicepresidenta ha explicat que s’ha decidit comptar amb la figura d’auxiliar de supervivent “per facilitar l’acompanyament a la resta de l’equip en les primeres fases de contacte i vinculació amb les dones usuàries, i especialment en el treball de camp itinerant”.

Les dones que entren en el Programa Alba reben assessorament i atenció social integral en tots els aspectes que necessiten i que promoguen la seua promoció personal i social, el seu accés i la inserció en els recursos comunitaris per a l’eixida de la situació d’explotació sexual.

La intervenció també inclou atenció psicològica per a promoure els factors de resiliència que els permeten dur avant un projecte vital satisfactori per a elles. També es treballa l’adquisició d’habilitats prelaborals i de qualificació professional, a més d’oferir-los atenció jurídica.

D’altra banda, el Programa Alba també desenvolupa accions de sensibilització i prevenció de l’ús de la prostitució, i treballa coordinadament amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, la Fiscalia o els jutjats, en els casos en què detecten situacions que puguen ser constitutives de delicte.

En aquests casos, es preveu oferir a les dones víctimes acompanyament especialitzat i l’acolliment immediat en la xarxa residencial de dones víctimes.