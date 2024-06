El PSPV presenta una moció per a limitar els lloguers a València després d’una pujada del 44% en quatre anys, però el PP s’hi oposa

El regidor del Grup Municipal Socialista Borja Sanjuán ha anunciat que la seua formació ha presentat una moció per al pròxim ple amb l’objectiu que l’alcaldessa de València, María José Catalá, demane a la Generalitat Valenciana la declaració de zona tensada, en aplicació de la Llei de sòl. “No volem que arribe tard, com li ha passat amb la moratòria d’apartaments turístics”, ha advertit.

L’edil socialista s’ha referit a l’assumpte després que Levante-EMV haja publicat que 32 inquilins d’un edifici de Benimaclet situat en els números 101 i 103 de Primat Reig hagen sigut desallotjats i les seues cases tapiades per un canvi d’ús de la finca, segons han denunciat públicament. En concret, l’empresa propietària pretén transformar l’edifici en una residència d’estudiants.

Sanjuán ha advertit que el que passa en aquest barri de València, “en què desenes de famílies estan sent desnonades per un fons voltor, amb maniobres d’assetjament immobiliari, és l’exemple que la moratòria no és prou per a frenar aquestes accions d’abús”.

“València ha de declarar-se ja zona tensada per a evitar que fons especuladors com aquests creguen que és rendible tirar famílies i després reposar-les per lloguers que són absolutament impagables”, han afirmat i ha apuntat que “no n’hi ha prou de dir que fins al 2025 no es concediran noves llicències, tot i que en un sol any Catalá ha aconseguit que hi haja més apartaments turístics que habitatges de lloguer”.

Segons l’informe municipal que va servir de base a l’Ajuntament per a aprovar la moratòria d’apartaments turístics per unanimitat, València és la ciutat que més creixement ha experimentat en els preus del lloguer, amb un 63,77% en el període 2010-2022 i un 44,87% entre els anys 2018-2022.

Borja Sanjuán ha afirmat que “tornarem a ser els socialistes els que li ho oferisquen en el pròxim ple i el que ha de fer és abandonar el seu sectarisme per a buscar solucions al greu problema d’accés a l’habitatge, que és la principal preocupació dels veïns i veïnes”.

Des del PP, no obstant això, no veuen amb bons ulls la proposta i han criticat que “els governs de l’esquerra en els últims 8 anys no van fer res per a frenar l’increment de preus i la falta d’habitatges de protecció pública; tampoc van fer res per a frenar l’increment d’habitatges turístics”.

Així doncs, han afegit que, “després d’aquests 8 anys de paràlisi, ha sigut l’actual Govern municipal de l’alcaldessa María José Catalá el que ha aprovat una moratòria d’autoritzacions d’apartaments turístics i ha impulsat un ambiciós pla per a la construcció d’habitatges públics i de lloguer assequible”. Una iniciativa que no resol el problema a curt termini.

En concret, han assegurat els populars que “en l’actualitat l’Ajuntament ha gestionat la construcció de 846 habitatges de protecció pública (HPP) i lloguer assequible”. A més, “l’actual govern municipal ha impulsat un pla d’inspeccions d’apartaments il·legals. En els primers quatre mesos de l’any es van posar prop de 200 denúncies, mentre que en tot l’any 2022 no van arribar a 80”.

El govern municipal considera “prioritari desbloquejar sectors com el del Grau (2.500 habitatges), Benimaclet (2.300 habitatges) i Campanar per a impulsar la construcció d’habitatge públic davant les mesures intervencionistes i poc eficaces, com es demostra en uns altra gran ciutat, per a frenar el preu de mercat”.

D’altra banda, “l’alcaldessa ha reclamat des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que el Govern central impulse un marc legal comú sobre apartaments turístics que emmarque unes normes de seguretat i garantia per a aquesta activitat econòmica, ja que la llei estatal d’habitatge no regula els apartaments turístics”.

Especulació al Cabanyal

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha denunciat que María José Catalá “s’ha posat al capdavant de l’especulació al Cabanyal-Canyamelar i ha convertit Pla Cabanyal en una agència immobiliària que torna a la gentrificació del PP per a expulsar les famílies del barri impedint que puga comprar les cases”.

A més, ha denunciat que Catalá ha eliminat 30 habitatges públics de l’edifici de les Drassanes, on es preveia construir al voltant de 80 habitatges i l’han reduït a 51, cosa que suposa una pèrdua important d’habitatge públic. “Catalá converteix Pla Cabanyal en part del problema d’habitatge en el barri, en compte de solució. Mentre contribueix a apujar els preus de venda al Cabanyal, renúncia a habitatge públic, que és la solució per a oferir habitatges a preus assequibles als veïns i veïnes” afirma Gómez.

Mentrestant, Pla Cabanyal ha valorat el preu de compra als propietaris dels Blocs Portuaris dels seus habitatges entre 600 i 800 euros el metre quadrat, mentre que l’Ajuntament ven a 3.000 euros el metre quadrat cases en ruïna o solars. “Amb aquestes valoracions, faran que les persones que viuen en els Blocs Portuaris es vegen al carrer, perquè amb el que els ofereixen per comprar els seus habitatges no podran pagar un habitatge, ni en el nou edifici de les Drassanes ni enlloc” ha comentat la portaveu socialista.