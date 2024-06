Recollida de firmes contra les polítiques de sanitat de Mazón: els sanitaris exigeixen la fi de les retallades i millores en salut mental

La Federació de Sanitat de CCOO, la Federació de Serveis Públics d’UGT-PV i Intersindical Salut van iniciar dimarts una campanya de recollida de firmes en els centres de treball per a manifestar la disconformitat del personal sanitari amb les polítiques del Consell de Carlos Mazón en matèria sanitària. Es tracta de mesures de retallada pressupostària la conseqüència de la qual és l’afebliment del sistema públic i la impossibilitat d’un desenvolupament efectiu i sostenible de la sanitat pública valenciana. Davant la protesta, la Conselleria de Sanitat va recordar mitjançant un escrit al personal que va participar en aquesta acció que no podia fer-la a l’interior de les instal·lacions sanitàries ni tampoc utilitzar mobiliari ni material d’aquestes.

La recollida de firmes, que va anar acompanyada de concentracions en els centres de treball, té com a objectiu aconseguir la implantació immediata del Pla de Millora de l’Atenció Primària de Salut i del Pla de Salut Mental, ja que reforçar aquest primer nivell d’atenció a la població és essencial per a reduir les llistes d’espera i impulsar la promoció de la salut i la prevenció.

A més, CCOO, UGT i Intersindical demanen el suport de les treballadores i treballadors amb les seues firmes per a aconseguir una dotació adequada de recursos humans com a mesura de reforç del sistema públic valencià per a reduir les llistes d’espera quirúrgiques, les consultes mèdiques i les proves diagnòstiques amb recursos propis. Altres exigències són la recuperació a la gestió pública directa de tots els serveis i els departaments de salut externalitzats.

Com ha anat informant aquest diari, gran part del personal vinculat als 24 quiròfans de l’hospital La Fe de València, centre de referència de la Comunitat Valenciana, ha renunciat a participar en les operacions que es duen a terme fora de les jornades ordinàries, normalment a les vesprades, per a reduir la llista d’espera.

En la major part dels casos, estan des del mes de febrer sense cobrar aquestes intervencions extraordinàries, per la qual cosa, reunits divendres passat 14 de juny el personal d’infermeria, els zeladors i els tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), van acordar deixar de participar en l’anomenat pla d’autoconcert. L’acord el van subscriure un centenar d’infermeres i infermers, 20 zeladors i 30 TCAI vinculats als quiròfans. Davant d’aquesta situació, la Conselleria de Sanitat ha buscat personal d’altres serveis, per exemple dels adscrits als quiròfans d’urgències, per a poder tirar avant les intervencions previstes.

D’altra banda, persones signants mostren el seu rebuig a l’Agrupació Sanitària Interdepartamental pel fet d’entendre que desplaçar professionals sanitaris d’un centre a un altre durant tres mesos, sense cobrir el seu lloc d’origen, és un “pegat” que no millora l’atenció de la població.

També es reivindica la millora en les condicions laborals del personal, amb la implantació de la jornada de 35 hores, així com el compliment íntegre dels acords del 23 de desembre de 2022 i del 8 de març de 2023. Entre les peticions de l’escrit figura també la retirada del nou decret de borsa per a A1 i A2, perquè els canvis proposats afavoreixen la discriminació i la “col·locació”.

Exemples de retallades

Quant a les retallades, des de CCOO en van posar uns quants exemples. En primer lloc, l’autoconcert, el pla per a operar a les vesprades i reduir la llista d’espera quirúrgica, té 2 milions d’euros menys. A més, el Pla de Salut Mental té 12 milions d’euros menys dels previstos pel Govern del Botànic.

Tampoc s’ha executat l’increment de plantilla de 995 places pressupostat el 2023. I la no execució de l’increment de plantilla, segons les categories professionals que siguen, “és una retallada entre 30 i 40 milions d’euros”, segons l’organització sindical.

L’increment pressupostari en la Conselleria de Sanitat per al 2024 no arriba ni tan sols a l’IPC, per la qual cosa en realitat és més baix que l’any passat. També hi ha retallades en el pla d’inversió d’infraestructures: “A Torrevella el pressupost en inversions ha passat d’11 milions a 1,1 milions”.