El “regal” de Mazón en el seu primer any a les empreses de gestió sanitària: 112 milions d’euros, segons Compromís

El diputat autonòmic de Compromís i portaveu de Sanitat, Carles Esteve, denuncia que “un dels aspectes més desoladors i paradigmàtics del primer any de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat és haver regalat a les concessionàries de la gestió sanitària més de 112 milions d’euros de diners públics en forma de diverses prebendes”.

Les màximes beneficiàries d’aquests “regals” de Mazón, segons Compromís, són Ribera Salud i Sanitas, dues empreses que han gestionat o encara gestionen departaments de salut. Esteve ressenya els 15 milions “perdonats” a Ribera Salud per la no construcció dels nous centres de salut de Dénia i Calp a què l’obligava el contracte de concessió del departament de la Marina.

També, en el mateix departament, el parlamentari suma el TAC de Dénia, amb un valor de 400.000 euros, que “va desaparéixer” de l’hospital després de la reversió i la inversió de dos milions que ara ha de fer la Conselleria de Sanitat en equipament radiològic “perquè Ribera Salud va deixar el material restant en tan males condicions que ja no es podia utilitzar”.

A més, segons recorda Carles Esteve, el Consell va haver d’abonar tres milions d’euros extra per a garantir l’assistència a l’hospital. “De demanar a Ribera Salud que pague tot això a què està obligat, el Govern del PP no vol ni parlar-ne”, lamenta Esteve.

En el cas de Sanitas, el diputat de Compromís al·ludeix una “condonació” de 47,6 milions del deute que manté amb la Generalitat una vegada finalitzada la concessió de l’Hospital de Manises, xifra a què se sumen els 11 milions d’euros en inversions en infraestructures que no ha fet aquesta empresa en aquest departament sanitari, obligació de la qual el Consell de Mazón “també ha passat per alt”, i els 12 milions que ha hagut de posar el Govern després de la reversió per a poder garantir la qualitat assistencial.

A Torrevella, Ribera Salud “també ha incomplit” el compromís d’assumir el desdoblament de la carretera de l’Hospital de Torrevella, cosa que suposa una inversió de 19,5 milions, a més de no haver fet front a la renovació dels aparells de diagnòstic i tecnològics per un import de tres milions d’euros.

“El pitjor de tot”, sosté Esteve, “és pensar quines coses es podrien fer amb tots aquests diners, que fan moltíssima falta. Per exemple, aquests 112 milions donarien per a construir tres o quatre hospitals comarcals perfectament dotats. O per a contractar 2.000 psicòlogues en els centres de salut, que estarien atenent-nos ja en salut mental”.

“La por que tenim és que el Govern del PP continue perdonant el deute que aquestes empreses mantenen encara amb la Generalitat”, postil·la el diputat de Compromís.

Esteve recorda que les empreses concessionàries “deuen a l’erari públic valencià 411,1 milions d’euros” del període anterior a l’exercici 2021. “Sospitem molt que el perdó del deute que farà Mazón als seus amics de la sanitat privada anirà creixent, és un escàndol”, conclou el parlamentari.