Retallada de les ajudes nominals de la Diputació de València: de les ONG a la Universitat

La Diputació de València ha aprovat els pressupostos del 2024 amb els vots del PP, Ens Uneix i Vox, uns comptes que contenen un canvi significatiu de paradigma amb una gran retallada de les ajudes nominatives i que el govern de la corporació provincial defensa que ara passaran per ajudes en concurrència competitiva per a “facilitar el repartiment de manera objectiva”.

Però aquest canvi no és tan asèptic, segons assenyalen des del PSPV, i adverteixen del biaix “ultraconservador” que es destil·la d’aquesta retallada, que atribueixen a la necessitat del suport de la ultradreta de Vox per al projecte econòmic. Així doncs, els socialistes destaquen que s’han eliminat ajudes directes per valor de 240.000 euros a ONG com Acnur, Unrwa, Coordinadora Valenciana d’ONGD o Creu Roja, però subratllen, entre aquests tres projectes de sensibilització que es desenvolupen per a facilitar la integració dels immigrants, una eliminació que asseguren que “té el segell de Vox”.

D’altra banda, també assenyalen la retallada d’un 65% de les ajudes a la Universitat de València en els seus projectes de formació i investigació, cosa que suposa un total de 215.000 euros. També destaquen que no s’hagen consignat els 760.000 euros a la Fundació Raimon a Xàtiva, uns diners compromesos en el protocol de col·laboració signat a quatre bandes entre l’Ajuntament de Xàtiva, el Ministeri de Cultura, la Generalitat Valenciana i la Diputació, i que la corporació provincial no complirà.

Durant el ple de pressupostos, la diputada d’Hisenda, Laura Sáez (PP,) va defensar el criteri assenyalant que els pressupostos d’ajudes per a Cultura i Cooperació Internacional “aniran a concurrència competitiva”. Per part seua, el mateix president de la Diputació, Vicent Mompó, del PP, va afirmar: “El que demanen són ajudes nominatives per als seus pobles, però les ajudes han d’arribar a tots”.