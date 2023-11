La retallada de pressupost del Consell aboca a endeutar-se les entitats que atenen discapacitats intel·lectuals

El 8 de novembre passat la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública va publicar una resolució en què figurava la retallada pressupostària immediata de més de 14 milions d’euros que afectarà l’atenció de 9.300 persones amb discapacitat intel·lectual presents en la Federació d’Entitats d’Atenció a la Discapacitat de la Comunitat Valenciana (FEADCV). Aquesta decisió es va executar sense informar prèviament l’organització afectada.

L’agrupació considera que la rebaixa pressupostària perjudica 131 organitzacions sense ànim de lucre que s’encarreguen de gestionar centres d’atenció i serveis per a aquest col·lectiu. Juntament amb això, aquesta mesura condicionaria la continuïtat laboral de 3.700 treballadors del sector, entre els quals hi ha psicòlegs, cuidadors, personal de neteja i de cuina.

Alguns socis de la federació han hagut de recórrer a crèdits amb la finalitat d’autofinançar-se després de la ruptura del concert establit per la Generalitat Valenciana amb una validesa de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2026. El pacte es va formalitzar el dia 17 de novembre de 2022 amb l’anterior Govern valencià del Pacte del Botànic“.

El finançament, calculat amb exactitud per a cada centre, es va comunicar per part de la Conselleria d’Igualtat. La FEADCV es va quedar a l’espera de la signatura de la institució, que es va anar retardant amb l’entrada del nou Govern autonòmic encapçalat per Carlos Mazón.

M.S, mare d’un adolescent amb discapacitat intel·lectual, explica que el centre a què acudeix el seu fill sol presentar falta de recursos, com ara material informàtic. “Hi ha tres ordinadors disponibles per a una vintena de xiquets i xiquetes”, declara. Igual li passa al germà de Natalia H., que a més afig que la falta d’educadors i pedagogs limita l’ensenyament íntegrament.

Fonts de FEADCV informen que el 20 de novembre passat es van reunir amb la conselleria i els diferents representants de patronal i sindicats per abordar el motiu de la retallada pressupostària i buscar una solució.