Sanitat assisteix 147 dones amb mutilació genital i fa 43 reconstruccions quirúrgiques des del 2016

La Unitat de Referència per a la Cirurgia Reconstructiva de la Mutilació Genital Femenina de la Comunitat Valenciana, situada a l’Hospital Universitari Doctor Peset, ha assistit 147 dones i xiquetes sotmeses a aquesta pràctica des de la seua creació el juny del 2016.

La reconstrucció s’ha fet a 43 dones amb la finalitat d’impedir greus problemes genitourinaris i ginecològics que les mutilacions poden causar. El 2023, es van dur a terme tretze intervencions, una de les quals a una menor.

El procés també inclou un assessorament psicosexual com a eina per a l’atenció integral. Actualment, 19 dones estan en procés de seguiment per part de l’equip d’especialistes de la unitat, i compten també amb l’ajuda de l’agent de salut de base comunitària, Aminata Soucko.

Sobre la base del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina que se celebra el 6 de febrer, la doctora i cap de Ginecologia de l’Hospital Universitari Doctor Peset, Reyes Balanzá, ha destacat que aquesta pràctica continua “sent una violació dels drets humans de les dones i de les xiquetes” i que des de la Unitat de Referència continuaran treballant per a contribuir a la salut de les víctimes.

Remodelació del protocol

La Conselleria de Sanitat ha iniciat fa poc l’actualització del Protocol d’Atenció Sanitària davant la Mutilació Genital Femenina, publicada el 2016, per a detectar casos amb més rapidesa i afavorir la consulta a l’hora dels passos a seguir.

El protocol especifica la ruta d’atenció i prevenció d’aquesta pràctica i es basa en tres suports, com l’atenció als casos en què les dones presenten tant seqüeles físiques com psicològiques; la prevenció de nous casos en xiquetes residents a la Comunitat Valenciana les mares de les quals estan mutilades o són originàries de països on se sol fer; i l’acció comunitària en l’àmbit de la salut pública a través d’agents socials de base que col·laboren amb associacions de persones de països de risc.

Sanitat concentra els seus recursos en l’atenció de quasi 1.300 xiquetes que habiten a la Comunitat Valenciana i que estan en risc pel seu país d’origen. En el departament de Pediatria, s’ofereix un full de seguiment que inclou la revisió de la totalitat dels genitals i el compromís per a garantir la salut de les xiquetes que viatgen al seu país de procedència.

Els professionals sanitaris cooperen de manera multidisciplinària amb la finalitat d’oferir a les dones una atenció adequada i un seguiment particular depenent de cadascuna. El cas en dones adultes es detecta principalment per les matrones d’atenció primària, les treballadores socials, urgències hospitalàries per inconvenients greus després de l’ablació i a l’hora del part.