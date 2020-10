La sanitat valenciana lidera la detecció precoç de brots, clau per a frenar la pandèmia, amb 1.289 focus localitzats des de juny

“Fer un cribratge general de PCR no dona una dada rellevant que permeta seguir la traçabilitat dels contagis; ens interessen els brots, som la comunitat autònoma que més brots detecta, la qual cosa vol dir que està fent-se bé la faena, perquè el camí adequat és detectar un brot, aïllar-lo mitjançant la realització de PCR a contactes de positius i tallar la transmissió dins del brot”.

Així es va pronunciar aquesta setmana la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per destacar la importància de la detecció precoç dels brots com a millor arma per a frenar la incidència dels contagis, tasca en la qual la sanitat valenciana ha bolcat tots els esforços des que va acabar l’estat d’alarma el 21 de juny passat, tant des d’atenció primària com des de Salut Pública.

Segons han informat fonts del departament esmentat, des d’aquesta data fins dimecres passat 7 d’octubre s’han detectat 1.289 brots a la Comunitat Valenciana, una mitjana de 12 al dia. Aquesta xifra suposa el 17,2% dels 7.456 focus detectats a tot Espanya en el mateix període. Actualment, s’han tancat un 86% dels brots localitzats en l’autonomia valenciana i, per tant, en romanen actius el 14%.

Dels brots esmentats al territori valencià s’han registrat 6.464 positius, un 9,2% dels 70.000 contagis que hi ha hagut a tot Espanya associats al total de focus, la qual cosa dona una idea de la menor incidència del virus a la Comunitat, ja que és molt més alt el percentatge de brots detectats que el de contagis.

De fet, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, la Comunitat Valenciana segueix a la cua en la incidència acumulada de contagis per cada 100.000 habitants, amb 104,32 casos en els últims 14 dies (només per damunt de les Canàries amb 95,94 casos) i amb 49,90 en els últims set dies (només per damunt de les Canàries amb 41,61 casos).

La mitjana espanyola se situa en 256,79 positius per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes i en 114.93 en l’última setmana. Navarra amb 655,90 casos i Madrid amb 563 lideren la incidència acumulada en 14 dies i amb 325,12 casos i 229,94 en set dies respectivament.

La majoria dels brots, d’origen social

L’origen social continua sent el més comú en els brots que es comptabilitzen a la Comunitat Valenciana amb un 66,4%, seguit dels brots relacionats amb l’àmbit laboral (22,1%). La resta corresponen a altres àmbits.

Per províncies, el 58,4% s’han detectat a la província de València, el 20,8% a la d’Alacant i el 20,8% a la de Castelló.

El 88.6% dels brots nous són de poca magnitud, amb menys de 10 casos, el 10,7% de brots tenen entre 10 i 40 casos i el 0,7% de més de 40 casos.