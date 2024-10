La Sindicatura de Greuges obri investigació sobre els assistents al vaixell faller organitzat pel PP

“El dia 08/10/2024 vam registrar la seua comunicació i, després d’estudiar el que ens exposa, hem decidit iniciar una investigació”. La Sindicatura de Greuges es pronuncia en aquests termes en resposta a la queixa plantejada pel regidor de Compromís Pere Fuset per la falta d’informació facilitada per l’Ajuntament a fi de fiscalitzar el resultat del conveni firmat entre la Junta Central Fallera (JCF) i Trasmed pel qual una comitiva va passar un cap de setmana a Eivissa amb despeses pagades.

Com va informar elDiario.es, en el marc del conveni esmentat, unes quantes persones vinculades a l’organisme municipal van embarcar en el vaixell Ciudad de Granada el dissabte 21 de setembre a les 20.30, en què van sopar i van fer nit fins a l’arribada a Eivissa a les 8.00 de diumenge. Una vegada a l’illa, tota la comitiva va ser rebuda per la fallera major i la fallera major infantil de Sant Antoni de Portmany. Cap a les 18.30 l’expedició arribava de nou a València. L’activitat es va emmarcar principalment en les proves que feia el jurat per a triar les 13 falleres que formaran part de la cort d’honor del 2025.

No obstant això, a més de les candidates (74), el jurat (7), la fallera major llavors i la seua cort (13), el personal de la JCF i la premsa especialitzada, la presència de la qual estaria justificada, el cap de setmana amb despeses pagades estava planificat segons el conveni per a un total de 350 persones.

L’esdeveniment, cobert íntegrament per la naviliera, està valorat en 229.900 euros i a canvi d’això l’organisme JCF es compromet a garantir i permetre la presència del logo de l’empresa en diversos suports.

En la seua denúncia, Fuset demana la llista i la identitat dels assistents amb l’objectiu de comprovar si compleixen els paràmetres econòmics acordats i si la presència de tots els convidats està justificada.

Sobre això, la JCF va explicar en el seu moment a aquesta redacció que s’hi va convidar les candidates, el jurat, el personal de la Junta necessari per al trajecte, la directiva, la fallera major de València i la cort d’honor i mitjans especialitzats. A més va afegir que Trasmed també tenia els seus convidats. El criteri d’invitació va ser, segons van comentar, “periodistes de televisió, ràdio i premsa escrita, mitjans que cobreixen tot l’any la informació fallera”, però no els mitjans digitals: “Van funcionar amb el nostre material”, han argumentat. No obstant això, no van concretar la xifra exacta d’assistents.

Sobre la valoració econòmica de l’esdeveniment objecte del conveni, van explicar: “El vaixell estava completament bloquejat per a l’esdeveniment, la despesa de personal o combustible és exactament la mateixa, independentment del passatge”.

No obstant això, per a Fuset l’edil de Falles i president de la JCF, Santiago Ballester, “continua sumant punts per a ser el regidor menys transparent del govern de Català i torna a ser investigat per la Sindicatura de Greuges per ocultar informació o contractes, en aquest cas el llistat de participants del minicreuer faller que hem denunciat en Antifrau”.

El conveni preveia una participació de 350 persones per al viatge: “No obstant això, és notori que ni les més de 72 candidates a falleres majors infantils del 2025, ni els huit integrants del seu jurat, ni la mateixa fallera major infantil de València i la seua cort d’honor hi van participar, encara que s’incloïen de manera explícita en el conveni. Encara més, múltiples fonts, incloent-hi declaracions públiques d’alguns participants de qui es desconeixen els motius de la seua presència en el viatge, van indicar amb sorna: ”L’oposició no sabíem fer recompte, ja que l’assistència real va ser significativament més baixa, i no va arribar ni la meitat de l’aforament previst“.

Segons el regidor de Compromís, aquesta “discrepància” entre l’estipulat en el conveni i la realitat planteja “dubtes sobre els termes acordats en el conveni i sobre la justificació del cost de l’esdeveniment, valorat en 230.000 euros tenint en compte que més enllà del desplaçament es van oferir també serveis de restauració d’alt valor”.

A més ha afirmat que “la naviliera mateixa va enviar als mitjans de comunicació invitacions en qualitat de patrocinador oficial, cosa que va ser descartada per informes jurídics en el conveni que es va firmar setmanes després”. Fustet afig: “Volem que des del Govern de Catalá diguen la veritat amb transparència, per a saber qui va participar d’aquest viatge oficial, en qualitat de què i quin cost real es va assumir”.