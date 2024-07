Tancar l’aixeta, no omplir piscines i regar els jardins de nit: recomanacions contra la sequera en el territori valencià

Rebaixar de 133 litres d’aigua al dia (la mitjana espanyola segons l’INE) a 90, és a dir, quasi un terç del consum diari d’aigua. Aquest és l’objectiu que demana la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) als valencians davant la situació de sequera que viu la demarcació que engloba gairebé tota la Comunitat Valenciana.

La CHX fa “una crida a la responsabilitat en l’ús de l’aigua”, tant en l’àmbit domiciliari com en el municipal, i insta especialment els municipis de més de 20.000 habitants a posar en marxa les mesures previstes en els seus plans d’emergència davant situacions de sequera, i convida les localitats de menys població a impulsar mesures d’estalvi similars.

En l’àmbit urbà, es recomana la reducció d’usos no essencials, com les fonts ornamentals o l’aigualeig de carrers, reduir al mínim el reg de jardins i fer-lo de nit, limitar o prohibir la llavada de cotxes o l’ompliment de piscines, reduir la pressió en la xarxa en horari nocturn per a evitar les fugues, així com posar-se en contacte amb grans consumidors industrials o hotelers per a reduir-ne el consum en la mesura que siga possible.

En l’àmbit domèstic, la CHX ha llançat la campanya amb l’objectiu de reduir el consum de la ciutadania a 90 litres al dia, reduint el temps de dutxa, carregant al màxim la llavadora o el rentavaixella, reparant petites fugues i tancant l’aixeta quan no siga indispensable.

El tercer any hidrològic més sec

L’absència continuada de pluges provoca que l’actual any hidrològic, amb 237 litres per metre quadrat de precipitació mitjana acumulada, siga el tercer més sec des que es tenen registres. S’ha iniciat l’estiu amb els embassaments per damunt del 51% de la capacitat i amb un dèficit de precipitacions que ha obligat a implementar restriccions per al regadiu en diversos dels sistemes d’explotació en què es divideix la demarcació hidrogràfica del Xúquer.

Malgrat que les pluges registrades durant les últimes setmanes han sigut molt ben rebudes en el territori, la precipitació mitjana acumulada des de l’1 d’octubre de 2023 (237 litres per metre quadrat) se situa lluny de la mitjana de la sèrie històrica (362 litres per metre quadrat). “Afortunadament, hem començat l’estiu amb precipitacions d’una certa importància, però l’any hidrològic és tan roí que aquestes pluges no s’han traduït en un augment de les reserves”, ha comentat el president de la CHX, Miguel Polo.

Millors són les dades quant al volum d’aigua emmagatzemada en la conca, en què les reserves se situen al voltant de la meitat de la seua capacitat total amb 1.462,32 hectòmetres cúbics embassats. Es tracta d’una xifra que, si bé se situa per davall de la mitjana dels últims 10 anys (1.474 hectòmetres cúbics), està per damunt dels registres mitjans dels últims 20 (1.395 hectòmetres cúbics) i 30 anys (1.230 hectòmetres cúbics). Això es deu, en gran part, a la bona situació en què es troba el sistema Xúquer, el més gran de tota la demarcació, amb les reserves per damunt de la mitjana dels últims anys.