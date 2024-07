El teatre Escalante de la Diputació de València disposarà de la Nau 3 de Ribes, al Parc Central

El teatre Escalante podrà realitzar la seua programació al centre cultural municipal la Nau 3 de Ribes gràcies al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Diputació de València que ha aprovat aquest divendres la Junta de Govern Local.

Mitjançant el conveni, l'ajuntament es compromet a cedir lús de la nau per a les activitats previstes dins del programa de lEscalante. La iniciativa va partir des de la Coordinació Artística de Teatres de la Diputació de València el 7 de juny passat, quan es va traslladar l'interès de la Diputació en la redacció d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per a la cessió d'ús de l'espai del centre cultural Nau 3 Ribes.

La Junta de Govern ha habilitat el regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals per a la signatura del conveni de col·laboració esmentat i per tirar endavant les actuacions derivades de la seua execució i desenvolupament.

Les Naus de Ribes es troben al Parc Central, al carrer de Filipines al costat del Camí Vell de Malilla (cruïla de Filipines amb Literat Azorín). Es tracta d'un conjunt de set edificis, exemple d'arquitectura ferroviària, els terrenys dels quals ocupen una gran superfície del voltant de 20.000 metres quadrats, rehabilitats i posats en ús per l'Ajuntament per a diverses finalitats, entre les quals hi ha cultural, social, cívica o esportiva.

Edifici “versàtil”

En concret, l'edifici de la Nau 3 està dissenyat de manera “totalment versàtil”. Així, les parets estan fetes a base de mòduls que es poden obrir o replegar per facilitar els diferents usos del centre, com la possibilitat de fer exposicions. A banda de representacions teatrals i musicals i espectacles escènics en general, aquest espai cultural està concebut per poder albergar també exposicions culturals de diversa mena.

El recinte també disposa d´una sala multiusos a la part superior. L'espai està totalment adaptat per a l'accessibilitat universal i compta amb ascensor per a persones amb cadira de rodes; i té elements decoratius que fan referència als usos ferroviaris inicials de la nau.