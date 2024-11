Tres setmanes sense notícies de la Generalitat Valenciana en un col·legi afectat per la DANA: “No hem rebut ajuda per a res”

El temporal del 29 d’octubre passat, que va arrasar l’Horta Sud i va afectar 75 municipis en tota la província de València, va provocar desperfectes de diversa índole en 92 centres educatius i va afectar uns 24.000 alumnes de diferents etapes educatives. En les últimes dues setmanes han anat reobrint diferents col·legis i instituts (dilluns mateix ho han fet una dotzena en les localitats d’Albal, Aldaia, Alfafar, Alginet, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta, València i Xirivella). No obstant això, hi ha altres infraestructures els alumnes de les quals encara no han pogut tornar a les aules, i una vintena han patit danys de gran envergadura, per la qual cosa s’han de reubicar en altres llocs mentre s’executen les obres de reconstrucció de les infraestructures.

Un d’aquests centres afectats per la DANA, encara que no ha sigut objecte de danys tan importants com altres, és el CEIP Jaume I el Conqueridor de Catarroja, els alumnes del qual la Conselleria d’Educació preveu que tornen a classe dilluns que ve. La comunitat educativa del col·legi ha remés una carta al director general de Centres Docents de la Conselleria d’Educació, Jorge Cabo, per a transmetre-li el seu malestar i descontentament per la “situació d’abandó experimentada” des de l’inici de la tragèdia. Han tardat tres setmanes a tindre notícies del departament que dirigeix José Antonio Rovira, com reconeix a elDiario.es Xavi Leal, director del centre.

No saben si és casualitat o no, però dilluns mateix han rebut la visita dels tècnics de Tragsa, l’empresa que ha de fer les tasques de neteja del centre, i de l’Invassat (Institut València de Seguretat i Salut en el Treball): “Volem obrir com més prompte millor, perquè l’alumnat ho necessita, però els tècnics que ens han visitat ens han transmés que és complicat que dilluns disposem del certificat de salubritat perquè les instal·lacions puguen ser utilitzables”. El centre, que té 470 alumnes, ha d’assumir-ne uns 300 del CEIP Vil·la Romana, molt més afectat per la DANA.

El director confia a aconseguir un “entorn segur” per als estudiants al més prompte possible, “però per a això fa falta encara molta faena que ha de fer personal especialitzat”. Així doncs, insisteix a reclamar a la Conselleria un protocol per a saber com actuar, “per a tindre clar, per exemple, si els alumnes i els professors hem de portar màscara, perquè estem envoltats de llots contaminats, a més de piles de cotxes i estris”.

Carta a la conselleria

“Per a la recuperació del centre no hem rebut cap ajuda de la Conselleria d’Educació, cap ajuda per a gestionar el punt d’ajuda humanitària que se’ns va sol·licitar a través d’una tècnica de la Generalitat, cap ajuda per a traure el fang, ni per a gestionar la recuperació de les infraestructures afectades, ni per a neteja, desinfecció i descontaminació, ni tampoc cap intervenció per a avaluar les condicions de salubritat”, denúncia la missiva remesa per Leal a Cabo, que també detalla els danys que han patit les instal·lacions i el mobiliari.

La comunitat educativa lamenta que s’haja “declinat tota la responsabilitat” en la gestió municipal, en un consistori amb els recursos humans i les infraestructures “profundament afectats” pel temporal: “Sembla que l’únic interés per part de la Conselleria és que reprenguem prompte les classes”.

Fins a la data, totes les faenes fetes per a la recuperació de l’escola han sigut a càrrec de personal voluntari i treballadors del centre, que, “la major part també, s’han vist afectats en l’àmbit personal per les conseqüències de la catàstrofe, amb l’escàs suport que des de l’Ajuntament es podia aportar, ja que estan centrats a atendre els greus problemes que pateix el nostre poble”. Únicament els últims dies, explica Leal, han tingut una brigada de militars allotjats que han fet faenes de vigilància i retirada de material d’ajuda humanitària emmagatzemat en diferents dependències dels tres edificis i el pati de l’escola.

Des del 31 d’octubre, el col·legi es va convertir en un centre de recollida i repartiment d’ajuda humanitària: “Totes les dependències de la planta baixa dels tres edificis s’han convertit en magatzem, i les dues plantes restants de l’edifici de Primària s’han utilitzat per a instal·lar-hi el Post de Comandament Avançat, dependències de gestió municipal i zona d’alberg, tant per a les forces de seguretat com per a ciutadans que han perdut la casa”.

El 4 de novembre passat, el centre va rebre la visita d’un inspector i quatre tècnics d’infraestructures de la Conselleria d’Educació per a revisar els danys, una visita de què “no ha derivat cap intervenció”. La visita de l’inspector de zona, divendres passat dia 15, “va estar orientada simplement a determinar quins espais podrien ser útils i al més prompte possible per a reprendre l’activitat, acollint també deu classes de l’alumnat del CEIP Vil·la Romana, profundament afectat”.

Neteja de l’entorn

D’altra banda, el director de l’escola relata que, davant del centre, tenen dos abocadors de fang i residus dels carrers i una “muntanya” de cotxes sinistrats: “El seu impacte ambiental i de contaminació haurien de ser també avaluats des del punt de vista de la salut”. Tal com recorden, estan situats en la zona zero de la catàstrofe, una zona “calenta” en què poden sorgir noves complicacions sanitàries “si no s’actua amb més agilitat i mitjans del que s’ha fet fins ara”.

Leal considera primordial no sols una descontaminació correcta del centre i el seu entorn executada per personal qualificat, sinó també l’avaluació i la certificació que “estem en un entorn segur per al retorn del nostre alumnat i el personal laboral”. “Aquesta situació d’abandó és comú a tots els centres educatius públics i concertats de Catarroja, que estem en comunicació constant per a coordinar l’ajuda i facilitar la tornada”, indiquen.

Finalment, insten la Conselleria que considere la possibilitat d’ampliar el temps d’acolliment d’alumnat en altres centres, cosa que, a parer seu, “permetria una tornada a les aules més segura i facilitaria el retorn de les famílies”. I en el cas d’haver d’ampliar en el temps aquestes circumstàncies, “s’hauria de preveure de manera extraordinària el fet de no perdre la plaça a la seua escola”: “Tots sabem que la millor manera de superar l’impacte emocional d’aquesta tragèdia per als menors és que puguen recuperar la normalitat en el seu entorn habitual”. Per això, sol·liciten que es reconsidere la possibilitat d’instal·lar aules prefabricades en espais públics en els casos del CEIP Vil·la Romana i de l’IES Berenguer Dalmau, els més afectats a Catarroja.