UGT emplaça la direcció de Ford a concretar inversions per al llançament del nou vehicle en Almussafes

El sindicat majoritari en la fàbrica de Ford a la localitat valenciana d'Almussafes ha emplaçat la direcció europea de la multinacional de l'oval a definir el calendari de les actuacions i inversions necessàries perquè la planta pugui afrontar el llançament del nou vehicle multienergia el 2027.

L'organització sindical afronta la tornada de les vacances d'estiu i l'últim trimestre de l'any amb diversos objectius i assumptes pendents “de molta rellevància”. Un altre és la necessitat de “clarificar, dissenyar i negociar tots els aspectes” de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que ha d'entrar en vigor a partir de l'1 de gener de 2025, una vegada quede tancat l'Expedient de Regulació de Ocupació (ERO) amb el 100% d'eixides voluntàries, fet que es produirà “aviat”.

També incideix en la urgència d'abordar el futur de la planta de motors de la fàbrica d'Almussafes per saber “quin volum de plantilla serà necessari” i les “possibles solucions” davant un “més que possible” excedent de personal. .

Paral·lelament, des de l'organització sindical també han considerat “fonamental” millorar la climatització de la planta de muntatge, amb les vistes posades en el futur llançament del nou vehicle. “Qualsevol que conega mínimament la fàbrica sap de què estem parlant i per a la UGT es tracta d'un objectiu prioritari”, han expressat.

Així, el sindicat ha avançat que exigirà “els terminis d'implementació de millores” i, sobre això, espera que la direcció de Ford “entenga la sensibilitat” transmesa. A més, UGT ha indicat que també està pendent “rellançar” els plans de desenvolupament de carrera (PDC). Per tot això, ha exigit “solucions” a la direcció de l'empresa. “Per a aquest últim quadrimestre són diversos i molt importants els assumptes pendents”, ha apuntat.

La direcció de la fàbrica i la UGT van tancar a principis de juliol un acord per aplicar un ERO a 626 treballadors, mitjançant un pla d'indemnitzacions econòmiques de fins a 40.000 euros per a empleats menors de 54 anys i un pla de prejubilacions a partir dels 53 anys. L'acord consisteix en un pla d'eixides amb indemnitzacions compensatòries per a una plantilla de 626 empleats.

A la tornada de les vacances, està previst que la fàbrica tinga 400 treballadors menys, de manera que s'haurà substanciat el 65% d'ERO, i quedarà pendent resoldre el 35% de les eixides entre setembre i desembre.

D'altra banda, la planta té en vigor fins al 31 de desembre d'aquest any un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afecta diàriament 996 treballadors i que preveu 25 dies de parada total, tant per a vehicles com per a motors. S'aplicarà fins a finals d'any i després, el 2025, es preveu un mecanisme transitori fins que arribe a Almussafes la fabricació d'un nou vehicle multienergia el 2027.