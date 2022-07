València escomet un estudi sobre contaminació acústica a Russafa amb la instal·lació de 19 sonòmetres

L’Ajuntament de València ha iniciat un estudi sonomètric al barri de Russafa una vegada fetes les proves tècniques adients per a verificar el funcionament correcte de les quatre estacions de mesurament incloses en la primera fase d’aquest estudi.

L’estudi, derivat del compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, preveu l’anàlisi de dades en 19 punts en què s’han instal·lat sonòmetres, quatre dels quals ja estaven en funcionament dins de l’esmentada primera fase de l’estudi.

Aquests treballs s’inicien després de l’adquisició de l’instrumental necessari per a fer l’estudi sonomètric, així com dels treballs previs per a planificar i elaborar l’estudi atenent els criteris de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica en la normativa vigent.

Més enllà d’aquesta primera fase, l’estudi preveu una malla de punts de mesurament, repartint-los per tot el barri per no perdre validesa en les conclusions que se’n puguen extraure. Així doncs, hi ha 16 punts de mesurament en aquesta malla a què se’n sumaran tres més en llocs de significació acústica especial.

Amb tot, l’associació veïnal Russafa Descansa va criticar dimecres que la gran majoria dels 19 punts triats per la Regidoria de Qualitat Acústica, que dirigeix Giuseppe Grezzi, per a l’estudi acústic ordenat judicialment no són representatius de les nombroses activitats recreatives, espectacles o establiments públics de Russafa i de l’afluència de gent i vehicles associats a aquestes en aquest barri en què, van recordar, hi ha 360 establiments hostalers i més de 260 locals amb terrasses.

L’entitat va lamentar que no es mesurarà el soroll en cap dels xamfrans del carrer de Sueca ni del carrer de Cadis, els més saturats de Russafa, però sí en tres xamfrans del carrer del Doctor Sumsi: “En la Gran Via de les Germanies, que té una discoteca, un discopub i dos locals musicals més, no s’ha situat deliberadament cap punt de mesurament, però sí fins a cinc punts en l’eix dels carrers dels Centelles i Maties Perelló. Dels 19 punts de mesurament, només tres punts dels escollits poden considerar-se tècnicament representatius”, un aspecte pel qual van reclamar la dimissió de Grezzi i van amenaçar de tornar als tribunals.

No obstant això, fonts de Qualitat Acústica van explicar que l’estudi sonomètric que està duent-se a terme està elaborat a partir d’un plantejament tècnic i correspon a un emmallat de distribució tècnica estadística aleatori, però ordenat, sense cap intencionalitat: “El seu objecte és tindre mesuraments representatius del barri en conjunt, tal com està definit en l’ordenança (incloent-hi qualsevol activitat que incidisca en el nivell sonor de la zona, des de les nombroses activitats recreatives, espectacles o establiments públics, a l’activitat de les persones que el transiten, el soroll de trànsit, etc.), no fonts individuals concretes”.

De fet, van assegurar que, “si com indica aquesta entitat es col·locaren expressament davant dels locals i les terrasses, aquesta planificació sí que suposaria una planificació per endavant sensu contrario tendent a l’obtenció d’un resultat concret, cosa que en cap cas poden autoritzar els tècnics municipals i, per descomptat, mai s’ordenarà des de la regidoria”.