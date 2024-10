Veto als patinets en el transport públic valencià: prohibits en els busos de València i limitats en metro i TRAM

Els usuaris de patinets elèctrics ho tindran cada vegada més complicat per a combinar accedir als diferents modes de transport públic amb aquests vehicles de mobilitat personal a la Comunitat Valenciana. Encara que pot semblar que això va en sentit contrari al foment de la intermodalitat, els diferents gestors imposen un criteri vinculat amb la seguretat i la comoditat de la resta dels viatgers.

Renfe va ser el primer a vetar l’accés de patinets en tots els seus trens, tant de Rodalies i Regionals com d’Alta Velocitat i Llarga Distància, des del 12 de desembre de l’any passat. La prohibició va ser fonamentada per la situació de perill generada davant incendis de bateries que s’havien registrat en alguns modes de transport públic per manipulació de la bateria, desperfectes per colps, pas del temps o utilització de carregadors diferents, entre altres motius.

Sense anar més lluny, el 3 d’octubre passat un incendi es va declarar en un habitatge de l’avinguda de França de València a conseqüència d’un curtcircuit provocat durant la càrrega de bateria d’un patinet elèctric. El foc va obligar a desallotjar la finca i va deixar 11 assistits per inhalació de fum, entre ells un xiquet d’11 anys.

Al cap de pocs dies, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València va prendre la decisió que els patinets elèctrics deixen d’accedir als seus autobusos. El ple del consell d’administració d’EMT València, de divendres, va instar l’Ajuntament de València perquè inicie la modificació del reglament de prestació del servei de transport en els autobusos de l’EMT per a prohibir l’accés dels patinets elèctrics, per la qual cosa és una restricció que encara no té data d’entrada en vigor. Aquesta mesura és competència del ple de l’Ajuntament i respon al propòsit d’adoptar solucions que garantisquen la seguretat dels usuaris del transport municipal.

“No volem riscos de cap mena en els nostres autobusos i, després de les recents explosions de bateries en aquests vehicles de mobilitat personal, hi ha un consens generalitzat per limitar o vetar el seu accés al transport públic. La seguretat dels nostres usuaris és el primer”, va explicar el president de l’EMT i regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell.

En el cas dels autobusos metropolitans (els grocs) de la Generalitat Valenciana, l’accés dels patinets queda a criteri dels conductors en funció dels aforaments dels vehicles.

Limitacions en el metro i en el TRAM

El consell d’administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va acordar el 15 d’octubre passat limitar l’accés a dos patinets elèctrics i dues bicicletes per metro o tramvia a partir del pròxim 1 de desembre en les xarxes de Metrovalència i TRAM d’Alacant. Aquests dispositius hauran de situar-se en l’últim cotxe de les unitats.

Aquesta decisió es va adoptar després d’avaluar les implicacions en la intermodalitat dels usuaris davant l’evidència que el transport de bicicletes i patinets elèctrics causa una sèrie d’afeccions relatives a operacions, transport, seguretat i a la convivència entre els usuaris que ocasionen un gran nombre de reclamacions davant l’aglomeració dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes en les estacions i les unitats.

La restricció a dos patinets elèctrics i dues bicicletes es podrà modificar a criteri del personal d’FGV en funció de l’ocupació real del vehicle o d’altres circumstàncies que ho requerisquen.

A més, els patinets elèctrics i les bicicletes aniran sempre plegats des de l’accés a les instal·lacions i els portadors es responsabilitzaran de no causar molèsties a la resta del passatge ni danys en els vehicles o les instal·lacions. Així mateix, hauran de romandre drets al seu costat en els espais buits de trens i tramvies. En cap cas es podrà obstaculitzar l’accés de maquinistes a les cabines de conducció.