Ximo Puig presumeix de la “resposta valenciana” a la crisi: “Contra la inflació, suport públic, i contra la incertesa, estabilitat”

La Comunitat Valenciana afronta el 2023 amb “confiança” i “ambició de progrés” gràcies a un escenari d’estabilitat que “dona seguretat, reforça la protecció social i potencia l’impuls econòmic”. Així ho ha afirmat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el seu missatge de Cap d’any, que ha oferit en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat. “Aquest és el pilar de la ‘via valenciana’: més faena, millor faena i menys desigualtat”, ha apuntat el cap del Consell que, com a “primer desig”, ha demanat la fi de la guerra “il·legal”, “immoral” i “inhumana” que ha causat a Ucraïna la pèrdua de milers de vides (precisament, en les imatges prèvies al discurs gravades en el seu despatx, damunt la seua taula, s’ha pogut veure un cavall violeta de peluix que li va regalar el 23 de juny Marisa, una xiqueta ucraïnesa de 6 anys refugiada a Alacant).

Davant les conseqüències econòmiques d’aquesta guerra, el president ha explicat que el Consell ha situat la lluita contra la inflació com la seua “prioritat màxima”, cosa que es reflecteix en el nou paquet de mesures per al 2023 aprovat divendres, que permet que les famílies continuen estalviant un 10% en totes les taxes, així com prorrogar la suspensió del cànon de sanejament fins al juliol i estendre la gratuïtat del transport públic per a joves i rebaixar fins a un 50% les tarifes per a la resta de la ciutadania fins a l’agost.

A més, ha remarcat que aquestes noves accions se sumen a la reforma fiscal valenciana, que suposa una reducció dels impostos autonòmics al 97% de contribuents, i a la política social protectora impulsada per a combatre fractures i desigualtats.

“La resposta valenciana és clara: contra la inflació, suport públic, i contra la incertesa, estabilitat”, ha insistit el dirigent autonòmic, que, sobre aquest últim aspecte, ha recordat que la valenciana és l’única comunitat de les més poblades que ha aconseguit aprovar huit pressupostos en huit anys.

Rècord històric d’ocupació

El president ha fet balanç de l’any que acaba, del qual ha destacat el rècord històric d’ocupació aconseguida, amb 2.076.000 persones ocupades, el creixement més gran del conjunt autonòmic i un èxit, segons ha ressaltat, compartit amb tota la societat. A més, ha subratllat que en set anys s’han creat a la Comunitat Valenciana 430.000 noves ocupacions.

Com ha remarcat el responsable del Consell, 2022 deixa “una altra fita”, que és l’arribada de la factoria de Volkswagen a Parc Sagunt i, amb això, la “inversió industrial més gran de la història d’Espanya”, una decisió empresarial que, juntament amb l’aposta per Ford Almussafes com a “centre neuràlgic” a Europa del vehicle elèctric, possibilitarà impulsar “l’objectiu econòmic d’aquesta dècada: una reindustrialització social, digital i sostenible”.

Aprovar “sense excuses” un finançament “just”

L’ “essència” de l’autogovern rau a “donar solucions” i “millorar la vida de la ciutadania”. Per això, Puig reivindica que “és l’hora de la política útil” i convoca a l’acord per a “obrir un cicle de grans pactes” que permeta completar a Espanya “amb responsabilitat” el desbloqueig de les institucions, aprovar “sense excuses” un finançament “just”, garantir “amb justícia” recursos bàsics com l’aigua i “oxigenar indústries solvents com la ceràmica”. “És l’hora de reiniciar: parem, parlem i pactem; fem-ho amb els valors propis de la societat valenciana: una societat de respecte; una societat en què no cap el sectarisme, en què conviu la diferència; una societat honrada que supera les bretxes”, ha manifestat.

El president ha posat com a exemple d’aquesta societat la model amb síndrome de Down Marián Ávila; Kilian Zaragozá, que ha impulsat la iniciativa ‘Ningú sense la seua ració diària’, la jove economista Ana Lleó, que ha obtingut el millor expedient acadèmic d’Espanya, o Carlos Sant Juan, que “ha donat una lliçó en defensa dels drets de les persones majors”. “Aquesta és la força de la nostra terra: la nostra gent”, ha dit Puig, que ha recordat també “Dori, d’Alcoi; Amparo, d’Alzira; María Luisa, de Benidorm, o Jordi, d’11 anys, de Cullera, víctimes de la indecència més gran: la violència masclista”.

Així mateix, ha convidat valencianes i valencians a “triar l’esperança” des dels valors que uneixen una Comunitat Valenciana “preparada per a un nou renaixement” i “capacitada per a aconseguir una societat avançada, amb treball, justícia social i responsabilitat amb el medi ambient”.

El cap de l’executiu valencià ha afirmat a més que la unió, la cohesió i la corresponsabilitat són les actituds que han caracteritzat la societat valenciana en la seua lluita contra la pandèmia de Covid-19, i ha demanat no oblidar una de les lliçons apreses: la “vacunació constant per a tots els virus respiratoris”, per “prudència davant la pròpia salut” i “per responsabilitat amb les persones més vulnerables”.

Com a simbolisme d’aquesta cohesió, en el despatx de Ximo Puig s’ha pogut veure una foto del canceller Willy Brandt, que va fer possible el retrobament entre les dues Alemanyes en la Guerra Freda i que va instar a tombar murs i al diàleg, o d’un catàleg del pintor valencià Joan Genovés, famós per “L’Abraçada”, el quadre que crida a la reconciliació i la unió política. Tampoc ha faltat el record a un dels grans de la literatura valenciana, el poeta Francisco Brines, premi Cervantes, mort l’any passat, per mitjà de la presència d’una antologia de la seua obra.

El cap del Consell ha tingut un record per a son pare, Joaquín Puig Mestre, que va faltar el mes de juliol passat als 92 anys, i per a totes les persones que ens han deixat enguany quan s’ha referit a la “cadira buida” que aquest Nadal hi ha en aquelles cases que han perdut algun dels seus membres.