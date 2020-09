Grezzi anuncia el cese del gerente de la EMT de València un año después del robo de 4 millones

El presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha anunciado este miércoles el cese del gerente de la EMT, Josep Enric García, un año después del robo de 4 millones de euros que sufrió la entidad mediante el timo del CEO.

"He decidido iniciar una nueva etapa en la EMT y para ello he decidido prescindir del gerente, Josep Enric García, una persona de mi máxima confianza; el trato que se le ha dado en todo este tiempo me parece injusto porque desde su llegada a la empresa en 2015 ha realizado una gran labor", ha asegurado el presidente de la entidad y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.

El edil ha ensalzado la gestión de García desde su llegada a la empresa municipal: "Creo que después de un ciclo de cinco años estamos ante una etapa agotada, por eso voy a informar al consejo en los próximos días. Para que la empresa no se pare hasta que se nombre el nuevo gerente, queda como responsable en funciones el director adjunto", es decir, Toni Martínez.

Grezzi ha definido como "una de las mejores decisiones que he tomado en mi trayectoria política cuando a finales de 2015 aposté por un técnico como Josep Enric para estar en el frente de la EMT".

Tal como ha recordado, "Garcia Alemany se puso al frente de una EMT que en aquel momento estaba bajo amenaza de privatización, una empresa municipal en la que no se compraban autobuses, hundida económicamente, sin ningún control interno, con una plantilla envejecida y desmotivada... Y en cinco años ha cambiado toda esa tendencia".

Grezzi ha asegurado que este cese no tiene nada que ver con la comisión de investigación abierta en el seno de la EMT con motivo del fraude, cuyo borrador de conclusiones ya ha redactado la presidenta de la comisión, Elisa Valía (PSPV) y cuyo contenido se antoja como el motivo de fondo que ha llevado al edil a prescindir de García.

Sobre las conclusiones, Valía siempre se ha remitido a la posición que han mantenido los socialistas durante las comparecencias de la comisión de investigación, es decir, que la ausencia de protocolos claros en la entidad sobre la delegación de tareas de control cuando los responsables de las mismas están de baja favoreció la comisión del robo y sobre todo, el que no se detectara en los 20 días en los que se produjeron las 8 transferencias fraudulentes, puesto que fue el banco el que alertó al propio gerente, Josep Enric García, cuando ya se habían esfumado cuatro millones.

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha remarcado sobre el cese del gerente que "era necesario empezar una nueva etapa en la EMT, después de un año sometida a la presión por el fraude de 4 millones".

Según Gómez, "la EMT es la empresa municipal más importante y el gobierno necesita que su proyecto sea fuerte e incuestionable".

La vicealcaldesa ha señalado que "los nuevos retos que tenemos que abordar en esta segunda legislatura necesitan que haya un impulso renovado".

Finalmente, ha dedicado unas palabras de reconocimiento a Josep Enric García, de quien ha reseñado que ha formado parte "de este proyecto de Gobierno" y se ha mostrado agradecida "por los años que ha estado al frente de la empresa".

El PP pide la dimisión de Grezzi

La portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, ha considerado la medida acertada: "Llevamos un año pidiendo responsabilidades y ya no confiábamos en el hasta ahora equipo directivo".

No obstante, Catalá ha considerado que hay unas responsabilidades políticas que aún no se han tomado en este caso y ha solicitado la convocatoria de un consejo de administración. Catalá ha pedido un proceso abierto para elegir a un nuevo gerente y no "un amigo puesto a dedo", ya que la entidad precisa de "un profesional que solvente los problemas de gestión y de diálogo social que tiene la EMT".

La dirigente popular ha insistido en que no se le ha entregado toda la documentación solicitada para poder emitir unas conclusiones fiables de la comisión: "En lo político el alcalde ha quedado desacreditado porque hace poco defendió la labor del gerente que ahora ha sido cesado y creemos que el concejal Grezzi debe dimitir también junto a su gerente".