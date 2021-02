El Ayuntamiento rechaza la prórroga y anulará el plan del nuevo estadio si el Valencia CF no pide licencia de obras antes de mayo

El Ayuntamiento de València rechazará cualquier posibilidad de prorrogar los plazos que marca el plan urbanístico del nuevo estadio del Valencia CF y pedirá su nulidad si el club no presenta el proyecto modificado del coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas que sirva como inicio de la tramitación de la licencia de obras antes del próximo 15 de mayo, fecha en la según ese plan recogido en la Actuación Territorial Estratégica (ATE), deberían estar finalizadas las obras.

Así de contundente se muestra la vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo Urbano, Sandrá Gómez, en declaraciones a elDiario.es. Gómez lamenta que desde la última reunión que mantuvieron con el presidente de la entidad valencianista, Anil Murthy, en la que también estuvo el alcalde, Joan Ribó, no ha habido ningún movimiento dirigido a reiniciar unas obras que este jueves cumplen 12 años paralizadas.

El documento urbanístico establece que el nuevo estadio debe estar finalizado en mayo de 2021, un plazo ya de por sí imposible de cumplir, y el viejo Mestalla derribado como fecha límite en 2023, puesto que entre ese año y 2025 deben estar ejecutados los edificios de viviendas en la parcela de la avenida de Aragón. De no ser así, el Valencia CF perdería como mínimo los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario incluidos en el suelo del viajo estadio, lo que traducido a euros implicaría la pérdida de entre 15 y 25 millones.

"El conjunto de la ATE finaliza en 2025 y no se va a prorrogar, salvo que un año antes veamos que todos los trabajos están en marcha y que el club necesita unos meses más para finalizar toda la actuación; pero a cuatro años vista no vamos a comprometernos a una prórroga, es más, si no nos traen el proyecto modificado para poder empezar a tramitar la licencia de obras antes de mayo, pediré por escrito la nulidad de la ATE", asegura Gómez.

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, solicitó recientemente al presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, una reunión para la que aún no hay una fecha definida, según aseguraron este miércoles a elDiario.es fuentes de presidencia.

En el encuentro, Murthy tiene previsto solicitar a Puig la prórroga de la ATE, además de presentarle un plan por el cual el club solicitaría un crédito avalado por el máximo accionista, Peter Lim, para poder finalizar el estadio.

Desde presidencia se muestran cautos: "Cuando se produzca la reunión se escuchará y se analizará lo que los representantes de la entidad trasladen y después, con todos los datos y toda la información, se adoptará una postura".

Con todo, otras fuentes cercanas al Gobierno autonómico aseguran que "desde el club tienen que aportar hechos concretos, documentación y garantías y eso ellos ya lo saben".

La prórroga de la ATE no será posible si no se logra también un acuerdo con el Ayuntamiento, puesto que cualquiera de las partes que se integran en el plan (Ayuntamiento, Generalitat y Valencia CF) está capacitada para pedir la nulidad si se da algún incumplimiento. Además, existe plena sintonía entre las posturas de las diferentes administraciones. Hasta este miércoles, el Valencia CF no se había dirigido al Ayuntamiento para solicitar un nuevo encuentro-

Murthy ya sondeó la posibilidad de una posible prórroga el pasado mes de septiembre tras reunirse con Puig primero y con Ribó y Gómez después, aunque sin ofrecer ningún tipo de documento que evidenciara un interés real por reiniciar el proyecto.

12 años de obras paralizadas

25 de febrero de 2009. Este jueves se cumplen 12 años desde aquel día en el que el Valencia CF se vio obligado a paralizar las obras del nuevo estadio ubicado en la avenida de las Cortes Valencianas, atenazado por las deudas y por la falta de liquidez ante la imposibilidad de vender la parcela de Mestalla, tras estallar la crisis inmobiliaria en 2007.

Desde entonces han pasado por el club seis presidentes y el proyecto inicial de estadio cinco estrellas, diseñado con todo lujo de detalles y con pista de atletismo retráctil, se ha visto sometido a dos revisiones para abaratar costes.

La presentación de la maqueta original tuvo lugar en noviembre de 2006 en la Ciudad de las Ciencias en un acto protagonizado por el entonces máximo dirigente de la entidad, Juan Soler, quien estuvo acompañado por Francisco Camps, presidente del Consell en aquel momento, y por la entonces alcaldesa, Rita Barberá.

Las obras dieron comienzo el 1 de agosto de 2007 sin que se hubiera vendido el suelo del actual coliseo de la avenida de Aragón, pese a que por aquel entonces el propio Soler habló de ofertas de hasta 400 millones de euros.

Tras Soler, ni Vicente Soriano, ni Manuel Llorente, ni Amadeo Salvo, han logrado una solución para reiniciar las obras. Tampoco ha tenido mayor interés en conseguirlo hasta ahora el magnate de Singapur Peter Lim, quien adquirió la mayoría accionarial del club en octubre de 2014 con un supuesto compromiso de finalizar el estadio en 2019 con motivo del centenario.

Y eso, pese a que en 2012 se mejoraron las condiciones urbanísticas de la operación con la introducción de suelo terciario en la parcela de Cortes Valencianas por medio de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) aprobada por la Generalitat en 2015, con el objetivo de impulsar definitivamente la consecución del proyecto.

Ahora, siete años después de que Lim se hiciera con la mayoría accionarial y a menos de tres meses de que caduque la ATE, es cuando el dueño de Meriton Holdings parece haber reaccionado y volverá a solicitar a las autoridades valencianas flexibilidad en el cumplimiento de los plazos