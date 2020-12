La Policía Local de València denuncia a 56 personas y levanta diez actas por contaminación acústica en fiestas en domicilios durante la Nochebuena

Policía Local de València denunció anoche a 56 personas por restricción de la movilidad entre las 12 y las 6 de la mañana y levantó 10 actas por contaminación acústica correspondientes a reclamaciones por fiestas en domicilios. Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València ha destacado el comportamiento “ejemplar” de la mayoría de la ciudadanía. “En una ciudad de 800.000 habitantes, 56 denuncias es una cifra baja y hay que trasladar una felicitación a toda la población que ha hecho toda una demostración una vez más de su responsabilidad para superar esta situación” ha indicado el responsable del área de Seguridad en el consistorio.

Una reflexión que el concejal Aarón Cano mantiene también respecto a las intervenciones de Agentes de la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) en locales y botellones donde únicamente actuaron en tres botellones en los que las patrullas intervinientes denunciaron a 8 personas por no llevar mascarillas y a dos locales por incumplir la normativa aprobada por las autoridades sanitarias para hacer frente a la COVID-19.

Por otro lado, Policía Local de València detuvo a dos personas por delitos contra la seguridad vial tras dar positivo tasa penal y a dos hombres por delitos de violencia de género y otro hombre por una tentativa de agresión sexual que se produjo en las inmediaciones de la avenida de Francia a las 22.58 cuando un hombre agarró a una mujer presuntamente para realizarle tocamientos. La víctima facilitó, junto a su madre, la descripción del presunto agresor al que agentes de UCOS localizaron y detuvieron en las inmediaciones.

Respecto a una de las dos detenciones por violencia de género (la única de la que disponemos de las diligencias hasta ahora) la detención se produjo alrededor de las 00.15 cuando patrullas de UCOS fueron alertadas de una persona que al parecer estaba muy agresiva y no quería marcharse de la vivienda. Al llegar al lugar de los hechos, la víctima les explica que convive con su ex pareja con la que finalizó la relación hace dos semanas y este le ha insultado y amenazado tras llegar ebrio al domicilio. Un amigo de la familia ha intervenido en el momento en el que el presunto agresor empujaba a su ex pareja en presencia de su hijo por lo que ha sido detenido en la azotea del edificio, lugar al que había escapado tras la presunta agresión. La mujer trasladó su intención de denunciar los hechos.

El edil Aarón Cano ha manifestado de nuevo su “preocupación” sobre las detenciones por violencia de género y tentativa de agresión sexual “delitos contra la libertad de la mujer, contra sus derechos, delitos que evidencian la dimensión que tienen por su número y su gravedad, que demuestran el desafío que tenemos cada día” señala Cano para quien la “violencia de género es el mayor desafío de seguridad que tiene esta ciudad para el que trabajamos con todo nuestro esfuerzo desde todo el cuerpo de Policía Local y en especial desde la Unidad GAMA”, ha indicado Cano.