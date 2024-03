El PP se niega a dar explicaciones sobre la “censura” del llibret de la falla municipal que aludía al “genocidio” de Gaza

“Le he pedido el llibret de la falla municipal unas cuantas veces y no ha sido posible. Posiblemente por sus críticas a la guerra de Irak y sus referencias al genocidio de Palestina y otras cosas acabó siendo censurado y retirado de la librería municipal y se dejó de repartir en el servicio de Protocolo. Me gustaría que explicara los motivos y le rogaría que no diga mentiras que tienen las patas muy cortas y que además se puede meter en un lío. Diga la verdad, no sea que usted me vaya a dir que se han agotado los llibrets y después aparezca una caja. No es lícito ni legal que se retiren esos llibrets por no compartir lo que en ellos se dice”.

El concejal de Compromís, Pere Fuset, interpeló en estos términos (ver vídeo) al edil de Fallas y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, sobre la supuesta orden de retirada de los ejemplares que se empezaron a repartir en la librería municipal el día 12 de marzo y desaparecieron el 15, tal y como avanzó elDiario.es. Unos hechos que la alcaldesa, María José Catalá, aseguró desconocer este martes.

Fuset también pidió explicaciones, entre otros asuntos, sobre la participación de Catalá en la ofrenda vestida de particular, a la que criticó: “Es muy lícito que usted quiera participar en la ofrenda, pero si lo hace, lo hace cumpliendo las reglas del juego que todos nos hemos marcado. Y si no hace como otros han hecho, que es esperar en la Basílica sin hacer todo el recorrido para disputarle los aplausos a la Fallera Mayor incumpliendo el reglamento. Al final, el mensaje que estamos lanzando a muchas mujeres que quieren participar y que no pueden por muchos motivos es que las reglas están para unos y no para otros”.

Ante estas interpelaciones, Ballester, visiblemente contrariado, se limitó a acusar a Fuset de mentir, sin dar más explicaciones: “El día que quiera hablar de algo serio y de hacer propuestas positivas de la fiesta... no es cierto que hemos bajado las subvenciones, no es cierto que hiciera la ofrenda entera la alcaldesa.. usted es una constante mentira y no voy a entrar a debatir con usted una serie de mentiras, a partir de ahí cualquier cosa propositiva que quiera plantear no hay ningún problema”.

Contenido del llibret

Tal y como informó este diario, en el llibret supuestamente retirado, las fotografías de Jose Bravo en el taller del artista fallero Pere Baenas, compartían protagonismo con los versos de Josep Maria Izquierdo, y los artículos de Teresa Juan, Santiago Alba Rico, Neus Navarro i Gómez y Joan Castelló Lli. Precisamente este último artículo, del periodista experto en Fallas Joan Castelló, es el más extenso y analiza a modo de reportaje cómo han reflejado las fiestas valencianas los conflictos bélicos y armados a lo largo de su historia. Según Fuset, además de referencias a las guerras de Irak y Ucrania, en el escrito de Castelló se critica de manera explícita la respuesta de Israel a los igualmente condenados atentados terroristas cometidos por Hamas.

“Estos ataques terroristas indiscriminados no justifican de ninguna forma la reacción de Israel, que, saltándose las convenciones internacionales en materia de guerra, ha atacado a la población civil obligándola a un éxodo suicida, ha destruido escuelas y hospitales con personas refugiadas en el interior (incluidos miles y miles de niños y mujeres) y ha impedido la entrada de ayuda humanitaria dirigida al pueblo gazatí, recibiendo por eso denuncias por prácticas genocidas”, dice el artículo.

En su texto, la periodista y fallera Neus Navarro también recuerda las multitudinarias movilizaciones ciudadanas contra la guerra de Irak y las más recientes en solidaridad con la población gazatí.