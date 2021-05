Ribó, sobre las detenciones por el caso de las mordidas en València: "El Partido Socialista debe de dar explicaciones del papel de Rafa Rubio"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido explicaciones al PSPV tras la segunda fase del 'caso Azud' por el que se investiga el cobro de mordidas en el Ayuntamiento durante los años de gestión del PP.

En virtud de esta nueva actuación, la Guardia Civil ha detenido este jueves a al menos 13 personas, entre ellos, al ya cesado subdelegado del Gobierno socialista, Rafa Rubio, concejal en la oposición entre los años 2003 y 2011, y al que fue número dos de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, el exvicealcalde Alfonso Grau.

Esta segunda fase investigaría las supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras de suelo público en el periodo comprendido entre 2005 y 2010.

Ribó ha recordado que entró en el Ayuntamiento como concejal de Compromís en 2011 y que presentó "una denuncia en octubre de 2014 por el tema del Gran Premio de Fórmula 1 y cómo se había desarrollado la compra de terrenos de una empresa" en al ámbito del Plan de Actuación Integral (PAI) del Grau, por el que discurre parte del circuito urbano: "Una semana después presenté una ampliación de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción porque detectamos que el precio de los terrenos se habían disparado hasta los 2.965 euros el metro cuadrado, cuando el valor de otras parcelas era de 2,75 euros el metro cuadrado".

Según el alcalde, vieron "una serie de anormalidades que se presentaron a la Fiscalía y unos años después sale este tema que por cierto utilizó Camps recientemente para empezar su campaña para optar a la alcaldía".

Ribó ha confirmado que han además de las detenciones de Rubio y de Grau, han detenido a una sobrina de Rita Barberá, es decir, una de las tres hijas investigadas de José María Corbín, detenido en 2019, por la misma causa, y de Asunción Barberá, hermana de la exalcaldesa, imputados también. Ribó ha afirmado, sin embargo, que desconoce si la detenida es la asesora contratada recientemente por la actual portavoz municipal del PP, María José Catalá.

Ante los hechos, Ribó ha pedido explicaciones sobre el papel que jugó Rubio en la trama: "Los hechos los tendrá que explicar el Partido Socialista porque no sabemos de dónde viene. Esta persona no está en el Ayuntamiento, pero estuvo como asesor de Urbanismo hasta hace poco y en los cuatro años anteriores, de 2015 a 2019. Él no estaba en el Gobierno municipal cuando se produjeron los hechos, estaba en la oposición, por eso hay que preguntar al Partido Socialista, son los que deben dar las explicaciones".

El primer edil ha explicado que "hay un PAI con una serie de cargas urbanísticas importantes con una serie de temas que se están empezando a investigar y nos parece muy bien que se investigue, que se llegue hasta el final y que se clarifique, pero sin que se alarguen demasiado los tiempos".

Aunque no ha podido confirmar oficialmente que la segunda fase de la operación Azud esté relacionada con la denuncia que puso, para Ribó "aquella labor que se hizo desde Compromís con tres concejales parece que está dando sus frutos".