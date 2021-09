El Valencia CF no concretará hasta diciembre la cantidad del acuerdo de La Liga con el fondo CVC que destinará a las obras del nuevo Mestalla

El pasado 12 de agosto, la asamblea general de LaLiga aprobaba por 38 votos de 42 (se quedaron fuera FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Real Oviedo) el acuerdo con el fondo internacional CVC Capital Partners por el que los clubes profesionales se repartirán unos 2.100 millones de euros -inicialmente eran 2.700, pero de esa cantidad se deben quitar las cantidades que les correspondían a las entidades que no se han adherido al convenio- a cambio de la cesión del 11% de los derechos televisivos de estos clubes en los próximos 40 años.

Este acuerdo dejaba sin excusas al Valencia Club de Fútbol para retomar las obras del nuevo Mestalla, ya que la sociedad propiedad de Peter Lim a través de la mercantil Meriton recibirá una inyección económica de aproximadamente 120 millones de euros, de los que debe destinar un 70% a la mejora de infraestructuras e innovación.

El presidente de la entidad valencianista, Anil Murthy, ha remitido un escrito a la Conselleria de Economía en el que le informa del "préstamo" de CVC a repartir entre los clubes de LaLiga: "Si bien, actualmente están por cerrar los acuerdos finales entre La Liga y CVC y determinar la dotación económica final que de la citada inversión corresponderá a cada club, así como la parte que deberá destinarse de esa cantidad a la mejora de infraestructuras, desde el club no queríamos dejar de ponerlo en su conocimiento lo antes posible pues se espera conocer el desenlace final de la negociación y los detalles definitivos entre finales de octubre y principios de noviembre de este año".

Así, el Valencia CF apunta, en palabras de su presidente, que "podría" informar en diciembre a la Conselleria del importe definitivo que recibirá la entidad de esta operación, y a partir de estos datos, la cantidad que se destinará a infraestructuras, y por tanto, "de la posible modificación de los plazos previstos en la ATE (Actuación Territorial Estratégica) en lo que respecta a las obras y construcción del estadio Nuevo Mestalla, a cuyo fin se destinaría la mayoría de la inversión".

El concejal de Hacienda y portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, destaca que ha sido la "firmeza" de la Administración la que "ha obligado a Meriton a pronunciarse". "No estaríamos aquí, no tendríamos esta declaración de intenciones, si no hubiera habido quien se ha mantenido firme gracias a los informes del Ayuntamiento y de la Generalitat", ha dicho Sanjuán, quien ha recordado que el club "estaba obligado a acabar el estadio y los plazos debían cumplirse".

El edil de Hacienda se muestra "prudente" y apunta que deben seguir siendo "exigentes" porque "lo que tenemos en la mesa no es más que una declaración de intenciones y lo que exige la situación, jurídicamente, es que se aporten garantías y avales de que el estadio se va a finalizar, ahora tenemos que exigir hechos".

Informe de la Abogacía de la Generalitat

El 18 de agosto se conocía el informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana que suponía un ultimátum al Valencia, ya que le instaba a presentar un aval de forma urgente para mantener las ventajas urbanísticas al constatar que, como promotor, el club había incumplido las condiciones del proyecto. La Abogacía recomendaba al Consell que declarara la caducidad de la ATE o que promoviera un cambio de promotor para la actuación.