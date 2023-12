El Valencia CF divide al PP y Vox: Badenas ve ilegal la licencia del nuevo estadio que impulsa Catalá y no apoyará las fichas urbanísticas

La pretendida unidad de acción del Ayuntamiento en todo lo relacionado con el Valencia CF que ha venido defendiendo la alcaldesa de València del PP, María José Catalá, ha quedado cortada de raíz, y no por precisamente por Compromís o el PSPV, partidos de la oposición.

Su socio de Gobierno y segundo teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas, de Vox, ha planteado una alternativa totalmente opuesta a la que ha impulsado Catalá para finalizar el nuevo estadio e incluso ha afirmado que reactivar la licencia de obras, tal y como se está haciendo por parte del Ayuntamiento y el club, podría ser ilegal, al considerar que estaría caducada. Además, ha afirmado que no apoyará la aprobación de las fichas que garantizan los beneficios urbanísticos del club y que deben pasar por el pleno. De esta forma, el PP necesitaría el apoyo del PSPV o de Compromís para sacarlas adelante.

Badenas, ha asegurado este miércoles que propondrá la “ejecución subsidiaria” de las obras del Nuevo Mestalla y la “sustitución del promotor” para solucionar la paralización de las obras del estadio, una alternativa que defiende también el colectivo Marea Valencianista, con Miguel Zorío al frente, persona cercana al portavoz de extrema derecha. Esta solución, aunque contemplada en la normativa urbanístiva valenciana, implicaría un complejo proceso judicial ya que sería intervenir una propiedad del club, algo a lo que la entidad con su máximo accionista Peter Lim a la cabeza, se opondría frontalmente.

Badenas ha manifestado que expondrá que se adopte “de nuevo por parte del Consell un acuerdo en el que se mantenga la caducidad de la ATE y se proceda a una ejecución subsidiaria y a una sustitución del promotor como dice la Abogacía de la Generalitat”. “Esa debería ser la solución”, ha indicado.

De acuerdo con Badenas, dicha iniciativa será propuesta a la alcaldesa, María José Catalá y a la Generalitat, a través “de la parte de Vox que está en el Consell” para que se promueva esta posibilidad“.

La medida contempla que se transfiera al Ayuntamiento de Valencia “la competencia para realizar esa ejecución subsidiaria y designar, mediante un concurso público en libre concurrencia, a un promotor entre distintos ofertantes”.

El portavoz municipal de VOX ha recordado que esa iniciativa ya fue planteada por la Abogacía de la Generalitat antes de que el gobierno autonómico aprobara la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la edificación del nuevo estadio.

Badenas ha defendido que se podría sacar a concurso la obra del nuevo Mestalla sin cargo para el consistorio. “No costaría un euro al Ayuntamiento”, ha indicado, “porque, como cualquier jurista sabe, la ejecución subsidiaria conlleva el embargo y la traba de los bienes y derechos que sean necesarios para ejecutar en nombre de”, lo que también generaría un aluvión de demandas por parte del club.

El portavoz de VOX ha asegurado que la licencia de obras “ya caducó” y que solo falta un acto administrativo del Consistorio, por lo que ve muy complicado que no se declarara una caducidad que “por ley ya se ha producido”.

Ha considerado que “sería muy difícil que algún ayuntamiento, en una situación parecida a la que se encuentra en este momento en València, no declarara una caducidad que por ley se ha producido de forma obvia”.

“Sería muy extraño porque sería tomar una decisión posiblemente en contra de la ley. Y eso creo que nunca debería suceder. Por tanto, si se ha producido la caducidad de la licencia, a quien vaya a realizar las obras le tocará volver a pedir otra licencia pagando los avales que sean necesario y satisfaciendo las garantías que correspondan”, ha agregado el concejal. De este modo, ha comentado que para otorgar una nueva licencia debería iniciarse “el procedimiento correspondiente”.

Badenas ha añadido también que la posición del grupo municipal de Vox ante la situación actual del Valencia CF es la misma que hace tres meses. “Lim se tiene que marchar. Todas las gestiones que se hagan para conseguir la salida de Lim del Valencia serán buenas también para la ciudad”, ha explicado.

Críticas de Compromís y del PSPV

Desde Compromís han calificado de “asombroso” que el portavoz de Vox haya convocado la rueda de prensa como concejal de Gobierno (y no como miembro del grupo municipal de Vox) y se han preguntado “si el posicionamiento que ha defendido es el de todo el Gobierno municipal”.

La portavoz, Papi Robles, ha comentado que “la señora María José Català, como alcaldesa de la ciudad, debe aclarar si se sitúa en los planteamientos que ha hecho hoy Vox, porque en ese caso estaría planteado que todos los ciudadanos de València paguemos las obras de un estadio que debe asumir Peter Lim”.

Y en caso de que no, “se visibiliza, de nuevo, que este Gobierno no tiene timón ni dirección, cada uno va por su parte, cada parte anuncia sin consultar a la otra, y esto es una forma de gobernar que no puede terminar bien; València necesita un gobierno serio y con una dirección clara”.

En la misma línea, el concejal socialista, Borja Sanjuán, ha comentado que “Catalá debe aclarar si la postura que ha expresado Badenas es la de todo el Gobierno municipal, debe aclarar su postura respecto a Peter Lim y los derechos urbanísticos” y ha añadido que la alcaldesa “es la misma persona que como consellera de Deportes vendió al Valencia CF a Peter Lim y que en ese momento aseguró que la persona que comprara el Valencia CF mantendría a gran altura al Valencia CF y a la ciudad”.

Según Sanjuán, “hoy esa venta se ha revelado nefasta y ahora ella pretende intentar generar un espacio opaco en el que negociar beneficios urbanísticos a Peter Lim, no cuenta con el PSPV para regalarle nada a Peter Lim”.

El concejal ha destacado que los socialistas van a seguir defendiendo los intereses de la ciudad y los intereses del València “por encima de los intereses de un inversor que ha demostrado continuas faltas de respeto y una gestión negligente de un patrimonio colectivo como es el del Valencia Club de Fútbol. Así que la señora Catalá tiene ahora mismo varios problemas: el primero es que ella misma forma parte de aquella venta del club y el segundo, que ahora es la alcaldesa que está intentando generar otro nuevo espacio de impunidad para Peter Lim y el tercero, que tiene que aclararnos si cuenta con el apoyo de su propio Gobierno en estas cuestiones”, ha finalizado.