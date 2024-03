Vox advierte a Catala: “Igualdad no hará planes de empleo, es nuestra competencia y si no que haga otra distribución”

Conflicto a la vista en el bipartito de derechas y de extrema derecha que dirige el Ayuntamiento de València a cuenta de las políticas dirigidas al fomento del empleo entre las mujeres.

La alcaldesa del PP, María José Catalá, aseguró tras la polémica supresión de este apartado (fomento de programas de empleo para mujeres) en los estatutos de la fundación municipal València Activa que todos los planes que no ejecutara Vox los implementarían los populares desde la Concejalía de Igualdad que dirige Rocío Gil.

En este sentido, la primera edil recordó este martes que ya se ha aprobado una partida de 180.000 euros a los dos programas que deja de hacer València Activa y que hará Igualdad. En la misma línea, el portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero (PP), ha afirmado este miércoles que la Concejalía de Empleo trabaja para dar oportunidades a todas las personas desempleadas con especial interés en colectivos más vulnerables, “y además, desde la Concejalía de Igualdad, lo que se va a hacer es esos programas específicos de fomento del liderazgo y empleo femenino, de todas aquellas cuestiones que puedan poner en valor el papel de la mujer y la igualdad real entre hombres y mujeres”.

Sin embargo, el segundo teniente de alcalde y portavoz municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, ha recordado también este miércoles que el responsable del área de Empleo y Emprendimiento es él. Badenas, ha insistido en que “va a ser Vox quien va a dirigir” las políticas de empleo y emprendimiento y ha defendido que las distintas áreas no deben “meterse en las competencias del otro”. “Lo demás yo creo que son brindis al sol, si no, pues que la señora alcaldesa haga una nueva distribución”, ha comentado

Badenas ha expuesto que fue la alcaldesa, María José Catalá, quien “hizo la distribución de áreas y delegaciones” en el consistorio y “decidió que iba a haber unas delegaciones que iban a ser de empleo y de emprendimiento”. “Se da la circunstancia que el que dirige el área de empleo y emprendimiento soy yo, y los concejales que dirigimos las áreas de empleo y emprendimiento somos concejales de Vox”, ha remarcado.

Así, preguntado qué ocurre si finalmente es la Concejalía de Igualdad, encabezada por Rocío Gil (PP), la que dirige las políticas de empleo específicas para mujeres, Badenas ha subrayado que “eso no puede ser”: “¿Cómo va a dirigirlas Igualdad si existen una delegaciones que son de empleo y emprendimiento, no ve que eso es una contradicción en los términos?”.

“Es como si ahora yo me pusiera a dirigir las Fallas, que no es competencia nuestra, o los mercados o como si desde la delegación, de fiestas empezáramos a regular cuestiones que tienen que ver con la contratación o con el urbanismo. Eso es meterse en las competencias de otro. O como si (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez permitiera que entre ministros unos se pisaran a los otros. Eso no tiene ningún sentido, entiendo yo”, ha afirmado Badenas.