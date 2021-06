Yolanda Álvarez, periodista de TVE: "El Mediterráneo central es la zona más mortífera de la migración en números absolutos"

La periodista de TVE Yolanda Álvarez (Burjassot, 1974) se embarcó durante el verano del 2019 en el Open Arms, el barco de rescate humanitario que recorre el Mediterráneo en busca de migrantes naufragados que intentan llegar a suelo europeo, especialmente desde la costa libia. La travesía en el Open Arms debía durar apenas una semana pero se prolongó casi un mes a la deriva por el veto del entonces ministro italiano Mateo Salvini a que la embarcación llegara a un puerto seguro, una decisión por la que será juzgado.

Álvarez ha plasmado sus vivencias en Náufragos sin tierra (Roca Editorial, 2021), una crónica de la travesía con 160 migrantes rescatados a bordo que profundiza en las raíces del fenómeno migratorio y en la situación en Libia. "Zarpamos el 29 de julio y el 1 de agosto se hizo el primer rescate, en la madrugada del 2 se hizo en segundo", rememora la periodista en una conversación telefónica con este diario. "Dependíamos de que nos asignaran un puerto seguro de desembarco para poder llegar a tierra firme y con la política de puertos cerrados de Salvini en Italia no ocurrió eso y estuvimos 19 días con más de 160 rescatados. Ni Italia ni Malta accedieron a que se desembarcara", agrega.

A bordo, la tripulación estaba conformada por 19 personas, incluyendo a la periodista y al cámara Joaquín Relaño. "Había gente que dedicaba sus vacaciones de verano a una misión humanitaria de rescatar a personas que se estaban ahogando en el Mediterráneo central, la zona más mortífera del mundo en números absolutos", explica la veterana periodista de TVE.

El equipo del Open Arms combina profesionales del mar con personas voluntarias: "El médico era la primera vez que iba en una misión así, al igual que la enfermera. La mayoría de los voluntarios eran gente joven, se notaba que tenían una inquietud humanitaria".

El drama del Open Arms, a la deriva sin poder acceder a un puerto seguro, se convirtió en una de las principales noticias del verano, con Álvarez retransmitiendo la tensa travesía. "Fuimos en un momento en que se estaba criminalizando a las ONG por la labor humanitaria que hacen cuando en realidad la justicia está demostrando que actúan según la ley internacional y marítima, que dice que cualquier persona debe ser rescatada y llevada al puerto seguro más cercano, igual con un crucero de lujo que con personas migrantes que huyen", afirma la periodista de TVE, reportera del programa En portada.

En pleno temporal, el capitán del Open Arms se dirigió a las costas de Lampedusa para resguardar la embarcación del peligro. "Todas las personas rescatadas lo pasaron muy mal, esa noche yo también lo pasé muy mal, tienes una sensación de fragilidad con mucha gente hacinada en la cubierta de popa que llevaban a bordo más de diez días", recuerda Álvarez.

La convivencia con los migrantes permitió a la periodista reconstruir sus vivencias, especialmente en el infierno libio. Me di cuenta de que a bordo tenía más de un centenar de historias que nos permitían indagar sobre el agujero negro que es Libia, de difícil acceso a la prensa y un Estado fallido aunque la Unión Europea le está cediendo la responsabilidad de los rescates", cuenta Yolanda Álvarez. Así, la autora ha trazado el "círculo vicioso de extorsión" que sufren los migrantes en el país norteafricano.

"A raíz de esa misión, además de las batallas judiciales ganadas, el Open Arms ya no ha estado tanto tiempo sin desembarcar", celebra la periodista, quien considera que "por eso era muy importante que estuviéramos a bordo". "La migración no se puede abordar sólo desde las llegadas, hay que pensar desde el origen. No es que la gente no sepa el riesgo que corre, es que quedarse significa torturas y muerte y huir es la única posibilidad de una vida mejor", remarca la autora de Náufragos sin tierra.